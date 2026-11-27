Agustí Sastre, Premio Ciudad de Madrid de saltos CSI1* en Mutua Madrid Horse Week - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agustí Sastre Caballero se ha alzado, junto a North Star SS, con el Premio Ciudad de Madrid de la prueba de saltos CSI1* de Madrid Horse Week, que se celebra hasta el domingo en Ifema Madrid.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha sido la encargada de entregar el galardón a Sastre, que ha completado el recorrido sin penalizaciones y con un tiempo de 18,81 segundos.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Madrid ha destacado que el segundo puesto ha sido para Jesús Arrieta Quiroga, con Danah, con un registro de 19,27 segundos, mientras que Hugo Álvarez Amaro, con Olina van de Looise Heide, ha terminado tercero con 19,32 segundos.

El encuentro reúne competiciones internacionales de salto, doma clásica y enganches, junto con exhibiciones y actividades que acercan el mundo del caballo a todos los públicos. Esta edición incorpora la Copa del Mundo de Enganches, que se suma a las de salto y doma clásica.