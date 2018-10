Archistone 2018, fiesta comercial para profesionales del sector de la piedra, llega con las últimas propuestas a Ifema

Publicado 01/10/2018 16:24:25 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Archistone 2018, la fiesta comercial para los profesionales del sector de piedra organizada por Ifema, llegará del 13 al 16 de noviembre próximos con las últimas propuestas de piedra natural y elaborados para la arquitectura y el interiorismo.

Según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, el evento que se inscribe en ePower&Building 2018, junto con los salones Constructec, Veteco, Bimexpo, Matelec y Matelec Lighting y coincidiendo con Matelec Industry, en donde se darán a conocer las últimas propuestas para todo el ciclo de la edificación.

Dentro de la agenda de encuentros profesionales que está programando Archistone, destaca la Jornada del Clúster de Piedra, 'What to do - La identidad de la Piedra', que tendrá lugar el 14 de noviembre, a las 11.30 horas, en el espacio conocido como La Plaza, habilitado en la Feria de Madrid.

En dicho encuentro, que ya se ha venido realizando con éxito en años anteriores, intervendrán como ponentes el director de Proyectos del Estudio Rafael de la Hoz, Óscar Linares; el arquitecto restaurador de la Catedral de Santiago, Francisco Javier Alonso de la Peña; y Nicolás Bertoux.

Por último, Ifema ha recordado que ya se ha abierto el plazo para presentar los trabajos a las distintas categorías de los II Premios Arquitectura con Eñe, que incluye toda la programación dirigida al colectivo de arquitectos, incluidos los Premios 'Piedras de Arte'.

Asimismo, los ganadores de estos últimos galardones se darán a conocer en la próxima edición de Archistone. Con estas distinciones, de carácter internacional, se quiere reconocer los mejores proyectos de Arquitectura en Piedra Natural, realizados tanto en espacios públicos como en edificios, con el fin de dar mayor visibilidad a las piedras naturales españolas. Los criterios que se valorarán serán la "singularidad, innovación, técnicas de aplicación o el logro estético" de los proyectos presentados.