Las artistas reclaman más protagonismo en el ARCO 'de las mujeres'

Publicado 21/02/2018 18:24:32 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 60 mujeres artistas han protagonizado una reivindicación este miércoles 21 de febrero en los pabellones de ARCO reclamando más espacio para las mujeres artistas en una feria en la que el año pasado la representación femenina alcanzó únicamente el 20%, según han denunciado.

Con un signo de geolocalización en la cabeza a modo de diadema, estas artistas han ido paseando por distintos stands de galerías para "recordar la ausencia" de mujeres en esta feria. La iniciativa, encabezada por Yolanda Domínguez, pretende también llevar a las redes esta reivindicación bajo el hashtag '#estamosaquí'.

"Son unas cifras escalofriantes, si el año pasado las mujeres solo representaban el 20% de los artistas --siendo el 5% españolas--, este año parece que hay todavía menos", se ha lamentado a Europa Press una de las portavoces de la iniciativa, quien no obstante ha asegurado que habrá que esperar a conocer las cifras de esta edición.

Asimismo, ha explicado que incluso han sido reprendidas en algunos lugares del pabellón. "Nos han preguntado que qué estábamos haciendo y aseguraban que ya éramos visibles. Es normal ese miedo, cuando te quieren quitar un imperio y un poder ocurren estas cosas, y duele más si encima lo haces visible", ha recordado.

Curiosamente, esta protesta se produce en una edición en la que la organización pretendía otorgar más relevancia a la mujer tras unos meses en los que las reivindicaciones feministas han ganado terreno. Por un lado, todas las comisarias de los diferentes programas son mujeres: Chus Martínez, Elise Lammer y Rosa Lleó en 'El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer'; María de Corral, Catalina Lozano y Lorena Martínez de Corral en 'Diálogos'; y Ilaria Gianni y Stefanie Hessler en 'Opening'.

Asimismo había defendido que la mujer también tendría una presencia especial en las galerías, tanto las consolidadas como en las más jóvenes que se incorporan a esta edición, y en los premios al coleccionismo, con el reconocimiento a Alicia Koplowitz o Ella Fontanals Cisneros.

"ES DIFÍCIL SER MUJER ARTISTA"

Sin embargo, recorriendo la feria "cuesta encontrar" las obras de artistas femeninas, tal y como recuerdan las mujeres de la iniciativa 'Estamos aquí' --que se iban haciendo fotografías con cada obra de mujer que encontraban--. Un ejemplo de ello sería el de la galería belga Nadja Vilenne, donde expone su obra Maen Florin (unas cabezas mirándose unas a otras para "hablar de cómo se ve cada uno en los ojos del otro".

"A día de hoy es difícil ser mujer artista, pero creo que todo está cambiando, en especial gracias a los movimientos de los últimos meses", ha explicado a Europa Press la artista belga, para quien su obra también busca indagar en esta 'brecha'. "La gente tiene miedo de lo que es extraño a sí mismo, miedo del otro, y con la mujer ocurre un poco como con el racismo: es desconocimiento", ha añadido. La galerista Villene ha añadido que es necesario "el impulso" de las galerías, "toda vez que los museos no parecen apoyar esta igualdad".

METEORITOS Y PARTITURAS DE 'AÍDA'

La galería chilena Aninat Isabel también aporta su cuota de artistas femeninas con piezas por ejemplo de Catalina Swinburn --con un velo hecho con la partitura de 'Aida', de Verdi--. "Ser mujer y artista es una cuestión que ya está asimilada en Chile, en parte porque hay un buen número de mujeres que también son galeristas", ha explicado una portavoz de la galería, recordando además que Isabel Aninat fue la primera mujer galerista en el país sudamericano, abriendo su negocio hace ya 32 años.

Las obras de mujeres van saliendo a medida que el visitante avanza en el recorrido: un 'meteorito' gigante de Katharina Grosse en la galería St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder; las fotografías de Annegret Soltau --con mujeres y hombres con la cara amordazada-- y Amparo Sard; el vestido fundido en aluminio de Susy Gómez en la galería Horrach Moya --"en su obra siempre está presente el papel que ocupa la mujer en la sociedad", ha señalado a Europa Press el galerista Juan Antonio Horrach-- o la obra de Jazmín López en la argentina Ruth Benzácar --con la frase 'There is something terrible about reality and I don't know what is' (hay algo terrible en la realidad y no sé qué es)--.