El Ayuntamiento cede a Feria de Madrid la gestión del Palacio Municipal de Congresos

El Ayuntamiento de Madrid ha acordado la concesión a Ifema de la gestión del Palacio Municipal de Congresos desde el 1 de enero de 2019 por un periodo de 25 años, con el objetivo de atraer la celebración de grandes eventos internacionales y sumar "esfuerzos" y "dotaciones" de las instituciones de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, por la cesión de la gestión, Ifema abonará al Ayuntamiento un canon inicial de un millón y medio de euros y otro fijo anual de 400.000 euros durante los tres primeros años y de 100.000 a partir del cuarto.

Además, se ha establecido una aportación variable en función de los resultados económicos.

"Queremos ir de la mano en una decisión que, sin duda, nos beneficia a todos y, sobre todo, a la ciudad.

La cesión en ningún caso supone una desvinculación con el futuro de esta instalación emblemática de la ciudad, sino que nos convertimos en socios de una institución de la solvencia y el prestigio de Ifema para mejorar sus resultados y aprovechar todas sus posibilidades", ha señalado el coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto.

La cercanía a los recintos feriales hacen del Palacio Municipal de Congresos "un complemento idóneo" para Ifema dentro de su catálogo de espacios destinados a congresos, convenciones y reuniones profesionales y de ocio.

Sus auditorios y salas polivalentes aportarán, según el Ayuntamiento, nuevas categorías de salas y facilitarán el desarrollo de "grandes eventos de envergadura mundial".

Asimismo, la competitividad del Palacio Municipal de Congresos se verá "incrementada" gracias al amplio plan de inversiones que ha comprometido Ifema dentro del convenio, por el cual destinará 10 millones a su adaptación y mejora.

Ello significará la puesta al día tecnológica y funcional de este recinto, que pondrá a pleno rendimiento sus instalaciones.

De este modo, está previsto que el Palacio pueda crecer "notablemente" su actividad, lo que llevaría a multiplicar los ingresos que genera para Madrid, pudiendo generar un impacto anual para la ciudad que superaría los 300 millones de euros anuales.

Según el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, Clemente González Soler, "la gestión de este emblemático espacio va a multiplicar la actividad en el sector MICE que viene desarrolla do la institución, especialmente en la captación de eventos internacionales, y con ello reforzar el posicionamiento de Madrid como uno de los primeros destinos de turismo de negocios".

AUDITORIO Y SALAS POLIVALENTES

El Palacio Municipal de Congresos de Madrid, obra del Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill, dispone de zonas de exposición, auditorio, una sala polivalente y salas de distintas capacidades.

Su diseño le ha dotado de una gran versatilidad, con la tecnología y los servicios necesarios para absorber todas las demandas del mercado, en especial la organización de congresos, reuniones o presentaciones de producto.

Asimismo, posee más de 30.000 metros cuadrados útiles, divididos en amplias zonas de exposición, el Auditorio A con capacidad para 1.812 butacas, una sala Polivalente de 2.414 metros cuadrados brutos y veintiocho salas distintas.

Entre ellos, destacan importantes encuentros médicos y científicos como el 45º Congreso Nacional de Dermatología y Venereología, el 37º Congreso Nacional SEMFYC, el 62º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares y el 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, ESPID 2017, que atrajo a más de 3.000 profesionales de todo el mundo.