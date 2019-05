Beauty Market, La Barbería de Gracia y Mechones Solidarios, entre los finalistas de Premios Salón Look

Publicado 14/05/2019 15:59:01 CET

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 profesionales, empresas y entidades, han sido seleccionados como finalistas de la VII edición de los Premios Salón Look, impulsados por Salón Look, certamen en el ámbito de la belleza en el mercado de habla hispana, que organiza Ifema.

Según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, los ganadores de esta convocatoria se darán a conocer el próximo 28 de mayo, en la Círculo de Bellas Artes de Madrid, en un acto que reunirá a profesionales de la Estética y la Peluquería en España.

En esta ocasión, se han ampliado a 10 las categorías a valorar, con el fin de dar mayor cobertura a estos premios que tienen como objetivo poner de relieve al sector de la Belleza y de los profesionales que la integran. Entre las 95 candidaturas presentadas, han sido seleccionados en la categoría de Mejor Comunicación on line, Beauty Market, Guapísimas y Ediciones Planet Look; Mejor Comunicación off line, Belleza Capital, La Moda en las Calles y Telva; Mejor Proyecto Empresarial de Peluquería, 3 Claveles-Bueno Hermanos, Laboratorios Kapyderm y Pietranera; Mejor proyecto Empresarial de Estética.

También, el templo de la Esteticista, Sapphire e Iberocel Paraíso Cosmetics; Mejor Trayectoria profesional de Peluquería, Manuel Mon, Amparo Fernández Silva y Lito Seoane; Mejor Trayectoria profesional de Estética, Cristina Galmiche, Nuria Soteras y Paz Torralba; Mejor Diseño Salón Peluquería, La Barbería de Gracia, Oculto Hair Club y Backstage; Mejor Diseño Salón Estética, Blauceldona, Salón Cristina Galmiche y The Beauty Concept; Mejor Proyecto de Formación, Academias Grupo C&C, Nutec y Passaró; y en Mejor Acción Solidaria, Masglo, Mechones Solidarios y Peinando Vidas.

De estos 30 finalistas saldrán los diez ganadores absolutos de esta séptima convocatoria de los premios Salón Look en las diez categorías establecidas.

Junto a todos ellos, en el acto de entrega de los VII premios Salón Look, también recibirá un galardón el mejor Stand de la pasada edición de Salón Look, que recayó en la empresa Eberlin Biocosmetics (Nemesis Laboratorios S.L.).

La próxima convocatoria de Salón Look, Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, impulsor de estos premios, se celebrará del 18 al 20 de octubre de 2019 y se extenderá por los pabellones 2, 12 y 14 de Feria de Madrid. Se prevé que reunirá a 400 empresas expositoras directas y más de 1.300 marcas nacionales e internacionales.