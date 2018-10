La cuarta edición de la Madrid Games Week acogerá durante 4 días las novedades en la industria del videojuego

Publicado 18/10/2018 17:49:53 CET

MADRID, 18 Oct. (Portaltic/EP) -

La feria de videojuegos y electrónica Madrid Games Week 2018 ha comenzado este jueves, en lo que será su cuarta edición, y se extenderá hasta el 21 de octubre para acoger las últimas novedades desarrolladas en el sector tecnológico, así como los últimos títulos presentados y los próximos lanzamientos para las grandes consolas.

Madrid Games Week 2018 se ubica en los pabellones 12, 14 y 14.1 de las instalaciones de Ifema, en Madrid. Dentro del recinto convergen las últimas novedades de los grandes desarrolladores de videojuegos, junto con iniciativas de creadores independientes, y empresas tecnológicas que presentan sus productos a los asistentes del evento.

El espacio dedicado a PlayStation se encuentra dentro del pabellón 14, donde la compañía exhibe juegos como FIFA 19, Kingdom Hearts 3 o títulos de la desarrolladora 2K como las versiones 2019 de NBA y WWE, a los cuales los visitantes pueden jugar. PlayStation también cuenta con un área para el servicio PS Plus, junto con una demostración jugable de los mejores títulos lanzados para PlayStation Pro, entre los que se encuentran Uncharted 4, Little Big Planet 3 o Killzone Shadow Fall.

En el pabellón contiguo, Xbox cuenta con un área de exposición de productos y juegos como Forza Horizon 4 o Players Unknown's Battlegrounds. La colaboración entre la división de juego de Microsoft y Samsung permitirá a los visitantes jugar en televisores con tecnología 8k.

Otras compañías como Nintendo también están representadas en el mismo pabellón 12, en cuyo espacio se puede jugar a títulos que acaban de llegar al mercado, como Super Mario Party, junto a novedades aún no lanzadas, como Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Juegos como Jump Force o One Piece World Seeker también tienen un lugar reservado dentro del espacio de títulos desarrollados por la empresa Namco.

Además de videoconsolas y juegos, también hay hueco en Madrid Games Week para los accesorios. En este caso, la compañía HyperX, permitirá a los visitantes conocer las últimas novedades en periféricos en un autobús que ha situado entre los pabellones 12 y 14.

PRESENCIA DE YAMAUCHI Y ACOGIDA DE 'ESPORTS'

El presidente de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), Alberto González Lorca, ha inaugurado la feria junto con el ministro de cultura, José Guirao, y el creador de la saga Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, quien además ha recibido una placa conmemorativa en reconocimiento a su carrera dentro del sector y a su aportación a la ciudad de Madrid.

Asimismo, en el marco de esta feria de la industria de los videojuegos, el concejal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid destinará cinco millones de euros en plan de apoyo económico al sector del videojuego y las nuevas industrias audiovisuales y culturales que permitirá a las empresas solicitar avales por el 100 por cien de su inversión.

Por otra parte, Madrid Games Week ofrece cabida a los 'eSports' por medio de distintos escenarios y eventos. Entre ellos destaca la final europea de la competición FIA Gran Turismo Championships 2018, celebrada durante el viernes y el sábado, así como torneos presenciales de Fifa o Street Fighter V.

A esto hay que sumar un escenario centrado en la Superliga Orange, la competición oficial de juegos en línea por equipos en España, en la cual el público puede acercarse a los miembros de los equipos profesionales.

OPORTUNIDAD PARA LOS DESARROLLADORES

La feria también permite que desarrolladores de títulos independientes den a conocer sus trabajos a los visitantes. No obstante, el evento no se limita al ámbito de los videojuegos, y tanto fabricantes de dispositivos como desarrolladores de 'software' tienen espacio para presentar sus nuevos productos.

La Games Week incluye, asimismo, espacios relacionados con la formación y el aprendizaje, a partir de zonas de participación y debate para que los desarrolladores se pongan en contacto con otros profesionales del sector. En cuanto a enseñanza académica, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE) también posee su espacio propio de información al público.

En la convención de Ifema no solo se incluye a la industria del videojuego, sino que el mundo del manga también se encuentra presente en los pabellones por medio de variedad de tiendas con cómics, figuras, pósters y cualquier otro tipo de accesorio relacionado con los personajes más famosos de las historias japonesas.

Madrid Games Week se mantendrá abierta hasta este el domingo 21 de octubre, y según estimaciones, la organización del evento espera a más de 100.000 visitantes en sus cuatro jornadas.