El estudio Impar Design diseñará la Sala 46 de ARCOmadrid 2027, que organiza Ifema Madrid del 3 al 7 de marzo. - ARCOMADRID

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Impar Design diseñará la Sala 46 de ARCOmadrid 2027, que organiza Ifema Madrid del 3 al 7 de marzo del próximo año, según ha informado la organización del evento. La entidad destaca que, con esta decisión, Casa Decor y ARCOmadrid vuelven a "estrechar vínculos" en torno al arte contemporáneo y el interiorismo a través de su acuerdo de colaboración para el diseño de esta sala, destinada a acoger múltiples eventos durante la feria.

La selección ha corrido a cargo de un comité de ARCOmadrid, que ha recorrido los 47 espacios que han formado parte de Casa Decor 2026 y se ha decantado por 'El viaje del humo', el club diseñado por Impar Design para Impar Grupo. "Con esta alianza, ambas plataformas refuerzan los vínculos que unen diseño, arte e interiorismo, un compromiso que se materializará en un espacio cálido y elegante", ha destacado la organización de ARCOmadrid.

Para la Sala 46, Impar Design tomará como referencia la arquitectura brutalista y su manera de trabajar con volúmenes, geometrías y contrastes. Unas celosías, formadas por paneles de IDEATEC, ordenarán el espacio y generarán una secuencia de llenos y vacíos. A través de ellas, la iluminación natural entrará de forma controlada, se proyectará sobre las distintas superficies y transformará la percepción del conjunto.

Para equilibrar la contundencia de esta estética, el proyecto incorporará acabados de aspecto natural, tonos tierra y una iluminación cálida. El revestimiento mural de HERA WALLS, los textiles de RIBES & CASALS y el mobiliario de formas orgánicas de JYSK suavizarán el conjunto e introducirán una escala más doméstica y confortable. La propuesta contará también con mecanismos de JUNG e iluminación de HÄFELE, recursos que contribuirán a crear una atmósfera "cambiante y acogedora" para albergar presentaciones, encuentros y conversaciones.

Impar Design, parte de Impar Grupo, es el estudio integral de los arquitectos Almudena Vello y Joaquín Sanjuán. Su trayectoria incluye proyectos residenciales, hoteleros, comerciales y corporativos, además de intervenciones en edificios existentes. El equipo incorpora propuestas arquitectónicas a sus diseños de interiores y logra un resultado "muy escenográfico", con especial atención al diseño integral del espacio: desde la distribución y los materiales hasta la iluminación, el mobiliario y los elementos que construyen su identidad.