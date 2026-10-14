Feriarte reunirá en noviembre a cerca de 80 galerías y anticuarios

Feriarte. - IFEMA MADRID

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Feriarte, organizada por Ifema Madrid, reunirá a cerca de 80 galerías y anticuarios en su 49 edición, que tendrá lugar del 21 al 29 de noviembre en el Recinto Ferial, para convertir la capital nuevamente en punto de encuentro del coleccionismo, el arte y las antigüedades.

En un comunicado, Ifema Madrid ha subrayado que se trata de una oferta que estará marcada por la excelencia, la especialización de sus expositores, el rigor en la selección de obras y la autenticidad de las piezas.

Así, esta edición reunirá a algunos de los nombres más prestigiosos del mercado del arte y las antigüedades. Entre las incorporaciones más destacadas figuran Artur Ramón Art, una de las galerías españolas de mayor reconocimiento internacional, y el anticuario parisino Stephane Renard Fine Art, que se suman a participantes de referencia como Colnaghi, Caylus, Gonzalo Eguiguren Gallery y Galería Ana Chiclana.

La edición contará además con relevantes reincorporaciones, entre ellas Palau Antiguitats, Escorial Fine Arts y la italiana Fabbri Arte. Además, la creciente dimensión internacional de la feria se reflejará también en la participación de galerías y anticuarios procedentes de Portugal, Francia e Italia, entre ellos Alexandra Matias, D'Orey Tiles, Galería Bessa Pereira, Luis Alegria, Miguel Arruda Antiguidades y Tomás Branquino, que contribuirán a enriquecer "una oferta caracterizada por la calidad, la especialización y la diversidad de disciplinas representadas".

En el ámbito del arte contemporáneo, Feriarte ha reforzado en esta edición sus criterios de selección para garantizar una propuesta "plenamente alineada con la identidad y el carácter de la feria, priorizando galerías consolidadas, artistas con trayectorias acreditadas y proyectos de especial calidad expositiva".

En este contexto, destacan las incorporaciones de Guillermo De Osma Galería y Mayoral, dos de las galerías españolas con mayor prestigio y proyección internacional, que se suman a la presencia habitual de firmas reconocidas por los coleccionistas como Galería Jordi Pascual y Galería Jorge Juan.

Desde Ifema Madrid han resaltado que Feriarte afronta esta edición reforzando los valores que han definido históricamente su identidad, "autenticidad, excelencia, especialización y confianza". Una combinación que, junto a la creciente presencia internacional y la incorporación de destacados profesionales del sector, busca consolidar la edición de 2026 como una de las más relevantes y cualificadas de su historia reciente.