Fitur Woman - IFEMA MADRID

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fitur Woman ha anunciado su sexta edición el 20 de enero de 2027 por la tarde bajo el lema 'El impacto económico del liderazgo femenino en la toma de decisiones: de consumidoras a prescriptoras', que pondrá el foco en el impacto económico de las mujeres y en la evolución de su papel dentro del mercado turístico: de consumidoras a decisoras y prescriptoras capaces de influir en la elección de destinos, productos, experiencias e inversiones familiares y empresariales.

La jornada, organizada por FITUR en colaboración con Women Leading Tourism (WLT) y patrocinada por Puerto Rico, reunirá en tres paneles a representantes institucionales, líderes empresariales, profesionales del turismo, especialistas en consumo, sostenibilidad y comunicación, así como asociaciones y nuevas generaciones de profesionales.

El encuentro servirá para analizar cómo ha evolucionado el papel de la mujer como viajera: no solo como consumidora, sino también por su influencia en la planificación de los viajes, la elección de destinos y la recomendación de marcas y experiencias, según un comunicado.

Además, la jornada buscará trasladar esta realidad a la estrategia de empresas y destinos, para analizar quién decide realmente el viaje, qué convierte a una viajera en prescriptora y cómo se vinculan el poder adquisitivo, la autonomía y la compra responsable con un turismo más sostenible e inclusivo.

Con respecto a los paneles, el primero, titulado 'La evolución del papel de la mujer como turista: de consumidora a prescriptora, pasando por decisora', analizará la transformación de los hábitos de viaje y el creciente protagonismo de las mujeres en la configuración de la demanda turística.

El segundo bloque, '¿El poder de compra empodera?', profundizará en la relación entre autonomía económica, capacidad de decisión e influencia y examinará el papel de las mujeres en las grandes compras y en la selección de destinos, alojamientos, medios de transporte y experiencias.

Por último, el tercer panel, llamado 'Empoderamiento económico, sostenibilidad y compra responsable', abordará cómo las decisiones individuales pueden favorecer modelos turísticos más responsables, apoyar el comercio y el emprendimiento local e impulsar empresas comprometidas con la sostenibilidad y la igualdad.

La jornada se completará con el espacio 'Forjando alianzas', dedicado a poner en valor el movimiento asociativo y la cooperación entre instituciones, empresas y organizaciones empresariales y los Reconocimientos Women Leading Tourism, que distinguen a personas, empresas, destinos e iniciativas con una contribución destacada al liderazgo femenino y a la transformación del turismo.