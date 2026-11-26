Ifema Madrid incorporará a su calendario de 2027 Fivitec, el encuentro profesional del vehículo industrial y su tecnología - IFEMA MADRID

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid incorporará a su calendario de 2027 Fivitec, el encuentro profesional del vehículo industrial y su tecnología, una cita que en su primera edición, que tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo, reunirá al conjunto de la cadena de valor del vehículo industrial y del transporte de mercancías por carretera.

El encuentro tendrá carácter exclusivamente profesional y periodicidad bienal. Para su primera edición contará con una superficie prevista de 10.000 metros cuadrados y un objetivo inicial de alrededor de 60 empresas expositoras, ha explicado Ifema Madrid en un comunicado.

Así, fabricantes, carroceros, operadores de transporte y logística, empresas tecnológicas, industria auxiliar y proveedores de servicios encontrarán en este encuentro un espacio orientado al negocio, el conocimiento y los principales retos de transformación de esta industria.

Según ha explicado, la nueva cita nace con la vocación de responder a una demanda del mercado: concentrar la actividad empresarial, profesional y asociativa de una industria estratégica para el transporte y la economía española.

Así, Fivitec se plantea como un espacio común desde el que favorecer la competitividad y la innovación, generar nuevas oportunidades comerciales, facilitar el intercambio de conocimiento y reforzar la interlocución entre las empresas, las organizaciones sectoriales y las administraciones públicas.

Cuenta desde su lanzamiento con el respaldo de dos de las principales organizaciones representativas de esta industria como son la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que participan como organizaciones promotoras del encuentro.

Además, el proyecto cuenta con el apoyo y la colaboración de la Asociación Española de Fabricantes de Remolques, Semirremolques, Cisternas y Vehículos Análogos (Asfares). Una participación que, según Ifema, refuerza uno de los principios con los que nace el proyecto: construir la convocatoria junto a las entidades y empresas que representan los distintos eslabones de la actividad, favoreciendo una elevada representatividad sectorial.

En este sentido, Fivitec no se limitará a la exposición comercial. "El proyecto quiere concentrar en una única convocatoria algunas de las principales citas profesionales y asociativas del sector, sumando actividad congresual y espacios de conocimiento, junto con la presencia de fabricantes y proveedores", ha explicado Ifema.

LAS GRANDES CITAS DEL SECTOR

La programación incluirá la Asamblea General de CETM y el 11º Congreso CETM Cisternas, dos citas destacadas para los profesionales del transporte de mercancías. Asimismo, la organización trabaja con Atfrie para incorporar su 50ª Asamblea General y 9º Congreso Nacional, vinculados al transporte frigorífico.

A estas convocatorias se sumará la participación de Ascatravi, vinculada a carroceros y transformadores de vehículos industriales, con la previsión de celebrar su jornada sectorial.

De esta forma, reunirá actividad empresarial, encuentros asociativos y contenidos profesionales en una misma convocatoria, favoreciendo el intercambio y las oportunidades de negocio entre los distintos actores del sector.

El encuentro contempla ámbitos como los fabricantes de vehículos industriales; carrocería, remolques y semirremolques; tecnología y software aplicado al transporte; energía y combustibles alternativos; distribución urbana de mercancías; y talento y formación, articulando una propuesta que mostrará la evolución tecnológica del sector y los nuevos modelos asociados al transporte profesional.