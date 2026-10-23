Fruit Attraction reunió en 2026 a más de 128.000 profesionales, un 6% más que la anterior edición

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fruit Attraction 2026 ha reunido en su decimoctava edición a 128.364 profesionales de 170 países, un 6% más que en la convocatoria anterior, y ha ampliado su alcance internacional con visitantes de 18 nuevos mercados respecto a 2025.

El 45% de los visitantes fueron internacionales, con una presencia destacada de profesionales europeos procedentes de Italia, Francia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Alemania, así como de países como Chile, Perú, Sudáfrica y Brasil, según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

En el ámbito nacional, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña fueron las principales regiones de procedencia de los profesionales asistentes.

La oferta expositiva alcanzó las 2.588 empresas de 79 países, distribuidas en 162.000 metros cuadrados, lo que supone un crecimiento del 4% en participación empresarial y del 23% en representación internacional respecto a la edición anterior.

El Programa de Compradores Internacionales, desarrollado con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICEX y FEPEX, atrajo a 600 grandes compradores, responsables de compras del comercio minorista, importadores y mayoristas de 62 países. China y Emiratos Árabes participaron, además, como países importadores invitados.

JORNADAS TÉCNICAS E INNOVACIÓN

El programa de jornadas técnicas y congresos, junto con Factoría Chef, reunió a más de 3.337 asistentes en 107 sesiones, en las que intervinieron 221 ponentes para abordar tendencias en innovación, sostenibilidad, logística y tecnología hortofrutícola.

En la víspera de la feria también se celebraron el Congreso del Aguacate, con 645 asistentes, y el Simposio de la Patata, con 273 participantes. La patata fue el producto protagonista de esta edición, con un encuentro específico dedicado a la innovación y las posibilidades de crecimiento de este segmento.

Por su parte, los Innovation Hub Awards reconocieron productos y servicios del sector entre 45 candidaturas y nueve finalistas. Unica obtuvo el premio Fresh Produce; Polyfly, el de F&V Industry, y Aimplas, el de Acciones de Sostenibilidad y Compromiso.

La feria entregó también los Premios al Mejor Stand, en colaboración con WAH. Veganic recibió el reconocimiento en Sostenibilidad; Cultivar, en Mejor Diseño, y Cuna de Platero, al espacio Más Original.

Los premios al Stand Favorito del Público, elegidos entre más de 2.700 votos, recayeron en Pink Lady, en Fresh Produce; Sohiscert, en Industria Auxiliar; MSC, en Fresh Food Logistics, y Trixia, en Innova & Tech.

IMPACTO ECONÓMICO Y RECOGIDA DE ALIMENTOS

La celebración de Fruit Attraction generó un impacto económico estimado en Madrid de 419 millones de euros, un 3% más que en 2025, y contribuyó al mantenimiento de 3.106 empleos en la región.

Además, la recogida de frutas y hortalizas para el Banco de Alimentos de Madrid alcanzó los 55.275 kilos, un 3,5% más que en la edición anterior.

La feria contó con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y su inauguración estuvo presidida por el ministro Luis Planas. La próxima edición de Fruit Attraction se celebrará del 5 al 7 de octubre de 2027 en el recinto ferial de Ifema Madrid.