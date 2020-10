La Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida 2020 arranca mañana

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida 2020, organizada por Ifema y el Cabildo, arrancan este jueves en ExpoMeloneras en Maspalomas y se prolongará hasta el domingo.

Según ha explicado Feria de Madrid en un comunicado, la nueva edición estrena formato híbrido profesional, adaptado a la actual situación de seguridad sanitaria, además de "avanzar en su objetivo de internacionalización y un nuevo reposicionamiento".

El director de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Gabella, y la directora de la pasarela, Nuria de Miguel, han estado este miércoles en Expomeloneras para supervisar los preparativos de la nueva edición 2020 de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida.

Durante su recorrido, han contemplado los últimos preparativos de la nueva e imponente pasarela circular, que acogerá una veintena de desfiles de 38 diseñadores y marcas hasta el 25 de octubre.

Diseñadores y marcas de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida 2020 Esta edición de 2020 está compuesta por 38 diseñadores y marcas, de las que 18 son de Canarias, quince nacionales y cinco internacionales.

Figuras omo Ágatha Ruiz de la Prada, Guillermina Baeza, Dolores Cortés o Aurelia Gil, aportan su "savoir faire" a esta edición que cuenta, además, con la incorporación de firmas con un alto nivel de diseño y prestigio, comprometidas con la sostenibilidad y enfocadas a un público joven interesado en la moda, como TCN (que vuelve a desfilar en una pasarela después de dos años sin hacerlo), All Sisters, Como Un Pez en el agua, Bohodot y Sunno by Bene Cape.

La primera jornada estará reservada al talento emergente canario así como a otras firmas con una concepción joven de la moda baño, y se divide en cinco desfiles dobles y un desfile de clausura de la jornada, a cargo de la firma Como la Trucha al Trucho.

La segunda jornada será inaugurada por TCN y clausurada por Aurelia Gil. En ella se desvelan también las propuestas de Guillermina Baeza, y tienen lugar tres desfiles dobles: Chela Clo y Diazar; Bannana Moon y Livia; y, por último, Carlos San Juan y Gottex.

El sábado a las 12 horas tendrá lugar la presentación de las colecciones de moda infantil en un desfile colectivo en el que participan firmas como Ladybug's Cris, Koku Kids, Fátima Rodríguez, Bannana Moon Kids, Dolores Cortés Kids, Cosas de Mon, B Con B, y Belle & Rebel.

Dolores Cortés abre la pasarela el sábado por la tarde y le sigue el desfile doble de Como un Pez en el Agua y Énfasis; el desfile individual de All Sisters; el desfile doble de Arcadio Domínguez y Nuria González; el desfile individual de All That She Loves; el desfile doble de Palmas y Miss Bikini Luxe; y el cierre en un desfile individual de Ágatha Ruiz de la Prada, poniendo el broche final de la pasarela.

La embajadora de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida Paz Vega amadrina la edición 2020 de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. La pasarela cuenta con 'influencers' y líderes de opinión en redes sociales, que compartirán su experiencia en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida con sus respectivas comunidades digitales. La pasarela canaria cuenta en esta edición con nombres como Nina Urgell, Mirian Pérez - Honey Dressing, o Miguel Carrizo.

A ellos se unen rostros conocidos como la presentadora de televisión Marta Torné, el diseñador de moda y director creativo de Palomo Spain, Alejandro Gómez Palomo, la cantante Mala Rodríguez; o las modelos grancanarias Ariadne Artiles y Aída Artiles.

La pasarela de moda baño cuenta con un gran casting de modelos especializado en moda baño, formado por 26 chicas, algunas de ellas presentes en desfiles de Victoria's Secret (seis de ellas son modelos canarias); y catorce chicos.

Encabezan el elenco de modelos nacionales e internacionales nombres propios como Helen Lindes (desfila el viernes y el sábado), Águeda López (mujer del cantante Luis Fonsi, que desfila el sábado), Joana Sanz, Malena Costa, o Ana García Segundo, que desfilarán sobre la pasarela entre el viernes y el sábado. Además, modelos masculinos como Juan Betancourt, Carlo Costanzia o Toni Engonga forman parte del casting masculino. Además, un 50 por ciento de los modelos son canarios.

Apuesta por la digitalización del evento con un formato híbrido profesional Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida estrenará formato digital semipresencial adaptada a la nueva normalidad y volcando todas las posibilidades que el mundo virtual ofrece en esta edición especial.

Además, la nueva convocatoria presenta un cambio en el look&feel de la web oficial del evento, mostrando su viraje hacia la digitalización como complemento de la pasarela.

Premios de Moda Cálida 2020 Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida refuerza su compromiso con la moda baño, con la entrega de tres premios enfocados a dar visibilidad a los diseñadores, en su constante aprendizaje y en el crecimiento de las marcas participantes.

Estos premios son Premio a la mejor Colección Emergente, Premio Carlsberg a la Mejor Colección Sostenible, y Premio a la Mejor Colección.