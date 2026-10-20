Ifema Madrid logra la certificación BREEAM Excelente en la remodelación del edificio de oficinas Puerta Sur

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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ha obtenido la certificación BREEAM Excelente en fase de diseño para el proyecto de remodelación integral del edificio de oficinas Puerta Sur, una actuación que incorpora medidas de eficiencia energética, gestión de recursos y bienestar de los usuarios.

El proyecto, realizado con las empresas 3g Office y Evalore, ha consistido en la modernización de un edificio de más de 15.400 metros cuadrados del recinto ferial para mejorar la calidad del entorno de trabajo y el uso responsable de los recursos, según ha informado la institución en un comunicado.

Entre las medidas incorporadas figuran sistemas de climatización de alta eficiencia, iluminación LED con control inteligente integrado en el sistema de gestión del edificio y monitorización centralizada de los consumos.

La actuación incluye también una instalación fotovoltaica con una producción estimada de más de 160.000 kWh anuales, que contribuirá a reducir las emisiones de dióxido de carbono.

En materia de gestión del agua, el proyecto contempla equipos sanitarios de bajo consumo, contadores inteligentes y sistemas de detección de fugas integrados en el sistema de gestión del edificio. También incorpora medidas para reducir la generación de residuos y priorizar la recuperación, reutilización y reciclaje de materiales durante la obra.

La remodelación ha permitido, además, crear espacios de trabajo más flexibles y de diseño abierto, optimizar la iluminación natural y mejorar el control del confort térmico y acústico.

Ifema Madrid ha enmarcado esta actuación en su estrategia de sostenibilidad y modernización de infraestructuras bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza, con el objetivo de avanzar en eficiencia y descarbonización.