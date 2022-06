Ifema Madrid reúne a 600 empresas y 500 expertos en GMC, la mayor convocatoria mundial por la sostenibilidad

Energías renovables, movilidad sostenible, urbanismo, economía circular y gestión ambiental, a debate

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Global Mobility Call 2022, que arranca hoy en Ifema Madrid, reunirá durante tres días a más de 600 empresas y 500 expertos de 21 países en la mayor convocatoria internacional por la sostenibilidad, con el objetivo es movilizar a los sectores e instituciones implicadas en el desarrollo de políticas e iniciativas que ayuden al cambio hacia una nueva economía descarbonizada, inclusiva y sostenible.

Una apuesta que se escenificará con la concentración del mayor encuentro de empresas, asociaciones e instituciones que están trabajando desde distintos ámbitos de actuación por la sostenibilidad, según sus organizadores, en un contexto marcado por una crisis energética que agudizado la situación económica y social producida por la pandemia, y donde la sostenibilidad se ha convertido en una palanca de cambio.

Así durante tres jornadas, del 14 al 16 de junio tendrá lugar en el recinto ferial de Ifema Madrid una convocatoria múltiple bajo el nexo de la sostenibilidad que aglutina Global Mobility Call, el Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles (TECMA, SRR y Foro de las Ciudades) y Genera.

Este evento que será una llamada para los proyectos que se están llevando a cabo en torno a sectores como las energías renovables, la electrificación y movilidad sostenible, la planificación urbana, la conectividad y desarrollo rural, el reciclado, el tratamiento de residuos y en definitiva la gestión ambiental en su gran extensión, entre otros asuntos, que se abordarán estos días en le marco de GMC 2022.

Expertos de renombre como Michio Kaku, Uri Levine, Jeffrey Sachs o Carlo Ratti, entre más de 250 ponentes nacionales e internacionales, avanzarán las líneas maestras de lo que serán las tendencias y soluciones futuras en sostenibilidad.

Asimismo acogerá la presentación de algunos de os avances que están impulsando esta transformación, como son los proyectos europeos PAsCAL, Gaia-X, One Planet Cities,SMarta, 5G-MOBIX EU, entre otros y grandes estudios como AIL: Automotive Innovation Lab, Renewables Now, Center for Future Mobility y es.movilidad.

Las energías renovables serán otro de los focos de la cita. Un sector que va ganando terreno como se constató el pasado año que batió récord de electricidad generada a partir de fuentes renovables con casi el 47% del total.

Para seguir avanzando en este terreno y de la mano del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través del IDEA, Ifema Madrid reunirá en torno a Genera a 256 empresas, de 19 países especializadas en los sectores de Solar Fotovoltaica; Eólica; Solar Térmica; Solar Termoeléctrica; Biomasa; Movilidad, Hidráulica y Minihidráulica; Energía Geotérmica; Cogeneración, Trigeneración y Microgeneración, e Hidrógeno y Pila de Combustible.

Entre otras importantes iniciativas institucionales, Genera acogerá la constitución del Grupo de Trabajo Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico-GTIRVE, con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera,

También entra en juego en esta gran convocatoria el Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles (FSMS), el paraguas en el que confluyen la Feria Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente (TECMA), enfocada en los avances en la gestión de residuos, el acondicionamiento urbano y la conservación e implantación de zonas verdes.

Asimismo, la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), especializada en el mundo del reciclado y la economía circular, sector que se verá dinamizado por la nueva ley de residuos y el nuevo entorno normativo europeo. Esta feria acogerá el Congreso Internacional European Recycling Conference, y el IX Encuentro Nacional sobre Gestión y Reciclado de Vehículos Fuera de Uso de SIGRAUTO.

Por último, el Foro de las Ciudades de Madrid que cada edición lidera el debate sobre los nuevos modos de gestión y planificación urbana contará con más de 260 ponentes y expertos en gestión de la ciudad, más de 70 ciudades españolas, portuguesas e iberoamericanas, y más de 60 organizaciones y entidades involucradas en su organización.