La implantación tecnológica en la hostelería y el impacto social del turismo inauguran FiturtechY 2019

La implantación tecnológica en la hostelería, el impacto social del turismo y el diseño de estrategias en base a las emociones han protagonizado la jornada inaugural de FiturtechY, la sección especializada en turismo y tecnología organizada en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y que está situada en el Pabellón 10 A 03 de Ifema.

El pistoletazo de salida lo ha dado la presentación de #techYhotel y los cuatro foros simultáneos para profesionales del sector, ha informado Ifema en un comunicado.

El secretario general del Instituto Tecnológico Hotelero, Ramón Estalella, ha inaugurado el foro #techYnegocio; el Director General de NH Hoteles, Hugo Rovira, ha mostrado los resultados de la aplicaciones de las emociones en un hotel; y el Presidente de la Comisión de Sociedad Digital de la CEOE, Julio Linares, ha dado una ponencia sobre la transformación digital.

En este mismo foro se ha presentado los resultados de un estudio de investigación sobre el grado de implantación de tecnologías en hoteles en España.

El 'TechYhotel Project', realizado por el ITH, ha sido presentado en una mesa de debate moderada por el Director General de ITH,Álvaro Carrillo de Albornoz. El estudio ha sido patrocinado por Altran, Cerium, Uponor, Banco Sabadell, Earpro e IBM,

En esta mesa redonda, la responsable de Altran España, Maria Carreño, ha aconsejado "diferenciar marca, conocer bien al target al que se dirige y utilizar bien la tecnología.".

Por su parte, el Senior CRM & Marketing Consultant de 'We Are Marketing', Pau Klein, ha destacado el cambio que suponen las tecnologías para atraer clientes, sobre todo por la capacidad para "captar clientes cuando todavía no han decidido su destino".

"Si les ofrecemos una información relevante y exclusiva, podremos hacer que sean los clientes quienes lleguen a nuestras páginas web sin que siquiera nos estuvieran buscando", ha explicado Klein.

En esta jornada también se ha hablado de cómo se pueden visualizar las emociones del consumidor, se ha debatido sobre el futuro de la distribución y de cómo personalizar la marca como un factor decisivo para incrementar los ingresos de un hotel.

#TECHYDESTINO

El vicepresidente de ITH, Jesús Gatell, ha sido el encargado de inaugurar el foro #techYdestino, patrocinado por Amadeus. El evento que ha comenzado con una charla sobre cómo diseñar experiencias en base a emociones por el CEO de IZO Spain, José Serrano.

A este arranque, le han seguido una charla sobre tratamiento de datos y un panel sobre Smart Product, que han precedido a la mesa redonda sobre Destinos Turísticos Inteligentes, compuesta la Directora Nacional de SERNATUR (Chile),por Andrea Wolleter; la Directora de Zonas Interés Estratégico de Turismo de Tenerife, Mayte Mederos; la Managing director de Lloret Turisme, Elisabeth Keegan; el jefe de servicio de Promoción Turística del Ayto de Lorca, Juan Andrés Ibáñez; y el director de Smart Office del Ayuntamiento de Finestrat, Miguel Ángel Catalán.

El fin de la jornada de este foro ha estado marcado por el I Encuentro Internacional de Centros Tecnológicos Turísticos.

#TECHYSOSTENIBILIDAD

Por su parte, #techYsostenibilidad ha analizado los éxitos y desafíos de la promoción turística sostenible de Chile; se ha hablado sobre Turismo de calidad, sostenible e inclusivo con el caso éxito de Aldeas Históricas de Portugal, sobre la integración de la biodiversidad en el turismo costero.

Asimismo, por la tarde se ha tratado 'El coste social del turismo' en una mesa de debate y se ha analizado la situación de los destinos turísticos inteligentes en el panel 'Anteponiendo el destino al producto'.

#TECHYFUTURO

En la jornada inaugural de #techYfuturo, se ha tratado el transhumanismo y la ética; y las nuevas tecnologías que van a mejorar la sociedad, que se ha analizado en un panel 'flash' del que han formado parte el Value Driver Manager de Minsait, Sebastián Gómez; el Director de Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa de Samsung, Francisco Hortigüela; el Director de pagos digitales e innovación de Mastercard España , Alberto López; y el Director de Desarrollo de Negocio Servicios Digitales de Telefónica, Pere Ripoll.