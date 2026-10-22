Intergift recibe el premio a 'Mejor Impulsor Profesional del Sector del Interiorismo'

La directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema, Arancha Priede, durante el acto - IFEMA MADRID

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Intergift, la Feria Internacional de la Decoración y el Regalo organizada por Ifema Madrid, ha recibido el premio a 'Mejor Impulsor Profesional del Sector del Interiorismo', otorgado por Grupo RBA para Interiores, revista de referencia para los profesionales del sector.

El reconocimiento distingue la trayectoria de la Feria como uno de los principales puntos de encuentro para la industria del interiorismo, la edición textil, la decoración y el regalo, así como su contribución al impulso del negocio, la conexión entre profesionales y la difusión de tendencias e innovación.

Según informa Ifema Madrid, el galardón fue recogido durante la ceremonia de entrega de los Premios Interiores por la directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede, y la directora de certámenes de Moda, Belleza y Estilo de Vida, Julia González, en representación de la institución y de la feria.

Durante el acto, Arancha Priede destacó que "este premio reconoce una trayectoria construida junto a miles de empresas y profesionales". "En Ifema Madrid entendemos las ferias como espacios donde nacen oportunidades, se construyen relaciones y se genera actividad económica. Intergift representa esa vocación y nos anima a seguir trabajando para acompañar al sector en sus próximos desafíos", destacó.

UN RECONOCIMIENTO A MÁS DE CUATRO DÉCADAS DE TRAYECTORIA

El premio llega en un momento clave para Intergift, que prepara su 88ª edición del 3 al 6 de febrero de 2027 con una propuesta más especializada y nuevas oportunidades para los profesionales del interiorismo y el hábitat.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de Soluciones para el Interiorismo, una nueva área que ampliará la oferta de la feria con materiales, pavimentos, revestimientos técnicos y otras propuestas orientadas al desarrollo integral de proyectos residenciales y contract.

Esta nueva propuesta complementará la consolidada sección de Editores Textiles, reforzando la presencia del interiorismo dentro de la oferta global de Intergift.

Junto a ello, la Feria volverá a reunir las propuestas de Home & Design, Deco y Gifts, configurando una oferta especializada dirigida a los distintos perfiles profesionales vinculados al equipamiento, la decoración y el diseño de espacios.

Además de la oferta comercial, Intergift volverá a acoger iniciativas dirigidas al sector como el III Concurso de Mejores Proyectos de Interiorismo, la II Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid, así como distintos encuentros profesionales orientados a fomentar el intercambio de conocimiento, la inspiración y las oportunidades de negocio.

La próxima edición de Intergift se celebrará en Ifema Madrid, coincidiendo en fechas con Momad y Bisutex, reforzando así su capacidad de convocatoria y las sinergias entre profesionales y empresas vinculados al universo lifestyle.