Más de 1.600 empresas de la edificación estarán presentes en ePower&Building 2018

ePower&Building 2018 congregará en Feria de Madrid a más de 1.600 empresas --un 25 por ciento más que en la pasada edición de 2016-- y más de 80.000 profesionales, procedentes de 100 países, convirtiendo así a Madrid en la capital mundial de la sostenibilidad, innovación y tecnología para la edificación.

Una de las notas destacadas de esta edición es que, por primera vez, la convocatoria contará con dos países invitados: Colombia y Marruecos. El presidente de Ifema, Clemente González Soler, ha inaugurado esta mañana esta feria bajo el lema 'Transforming the way we build a Green world', el mayor evento comercial del sur de Europa, que recoge las últimas soluciones para todo el ciclo de la vida de la edificación.

En la inauguración han estado presentes Fassi Fihri, ministro de Ordenamiento del Territorio Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política de la Ciudad, de Marruecos; Karima Benyaich, embajadora de Marruecos en España; Zineb Benmoussa, directora de Equipamientos Públicos del Ministerio de Equipamiento, Transporte, Logística y Agua; Victoria Pauwels, encargada de Negocios de la Embajada de Colombia en Madrid, Marcela Astudillo, Directora de Procolombia Madrid, y Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda de Colombia, entre otras autoridades.

Epower&Building 2018 acoge el 16 Salón Internacional de la Ventana, Fachada y Protección Solar, VETECO; el Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones Constructivas, CONSTRUTEC; el Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra, ARCHISTONE (antes la Feria PIEDRA); la segunda Feria Europea líder en servicios, networking, conocimientos y soluciones BIM, BIMEXPO; el 19 Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, y MATELEC LIGHTING (el sector de Iluminación y Alumbrado, presente siempre en MATELEC y que ahora adquiere entidad propia).