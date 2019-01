La Mercedes-Benz Fashion Week vuelve a promocionar la moda 'Made in Spain' en su 69 edición

Publicado 23/01/2019 17:43:21 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid) vuelve a promocionar la moda 'Made in Spain' en su 69 edición, que acogerá Ifema a partir de este jueves hasta el próximo martes y que hará un recorrido por la diversidad estética del país.

A lo largo de seis jornadas los distintos escenarios de la MBFWMadrid acogerán las propuestas 43 creadores y marcas, desde nuevos talentos a diseñadores consagrados como Pedro del Hierro, ha informado la organización del evento en un comunicado.

Los jóvenes creadores Samsung Ego serán los encargados de levantar el telón de esta edición en el pabellón 14.1 de Ifema. También expondrán este jueves Desigual, en el mismo recinto, y Moisés Nieto y Ernesto Naranjo, en otros puntos de la ciudad. Desigual mostrará la inspiración que ha dado forma a su nueva colección para la próxima Primavera/Verano 2019 titulada 'Colour Me'.

A partir del día 25, jornada que abrirá la diseñadora Ana Locking a las 12.00 horas, y hasta el 28 de enero, todos los desfiles tendrán lugar en Ifema, con invitación directa de los diseñadores y marcas, como ya se hizo en las últimas convocatorias.

Por último, el día 29 las presentaciones de colecciones se harán en diversos lugares de Madrid, y el acceso será por invitación directa de los creadores Pilar Dalbat, Carlota Barrera, Pilar del Campo y Maison Mesa.

DESTACADAS NOVEDADES

Entre las incorporaciones de esta convocatoria, destacan reconocidos nombres de la moda española como Roberto Diz; Brain & Beast; el veterano diseñador Juan Carlos Mesa con su firma, Maison Mesa; y las jóvenes creadoras, Beatriz Peñalver, Carlota Barrera y Pilar del Campo.

El apoyo de instituciones como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ha permitido que el evento amplíe sus escenarios a nuevas localizaciones.

Este es el caso de Oteyza, que realizará su espectáculo en el Teatro Español; Moisés Nieto, en el edificio modernista y sede del IED de la calle Larra; Pilar Dalbat, en el Patio de Cristal de la Plaza de la Villa o Pilar del Campo, en el parking de Núñez de Balboa. Asimismo, Ailanto y Pedro del Hierro mostrarán sus colecciones en el Palacio de Cibeles el sábado 26 de enero a las 19.30 y 21.00h respectivamente.

Por su parte, Ángel Schlesser exhibirá sus creaciones en la Real Casa de Correos de Puerta del Sol el domingo 27 de enero a las 20.30 horas.

Además, se ha instalado una pantalla en la plaza de Margaret Thatcher para seguir en directo la programación de la 69ª edición de MBFWMadrid.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El Ayuntamiento de Madrid, en el marco de su programa Madrid Capital de Moda (MCDM), impulsará una serie de actividades en diversos espacios de la capital en torno al mundo de la moda.

Como parte de estas iniciativas complementarias, el sábado a las 18.30 horas se celebrará un encuentro de 'influencers' bajo el título 'Fashion Talks by 21 Buttons', promocionado por la app de moda '21 Buttons'.

El evento estará presentado por el estilista Pelayo Díaz, que compartirá escenario con Mery Turiel, Ana Moya y María Valdés, para hablar sobre moda, estilo, referencias y sobre cómo utilizan la aplicación. Además, crearán en directo diferentes estilismos con una selección de prendas de las firmas participantes de la MBFWMadrid.

El evento mantiene para 2019 el mismo calendario de fechas que estrenó en 2018, enero y julio, y que supone un adelanto con respecto a sus fechas habituales, para promocionar su internacionalización y conseguir mayor número de compradores y prensa extranjera.

En esta edición el evento contará con una veintena de compradores internacionales y quince periodistas de distintos lugares del mundo. Además, la nueva convocatoria de MBFWMadrid tiene el patrocinio de 21 firmas, líderes en sus respectivos sectores.

Mercedes-Benz, L'Oréal Paris e Inditex son los patrocinadores principales; Samsung, Dyson, Iberia, Royal Bliss, Cîroc, Font Vella y G. H. Mumm, patrocinadores; y Only YOU Hotels, Banco Santander, Silestone by Cosentino, Kaiku Caffe Latte, ESNE, Spanish Fur Association, 21 Buttons y GPS Radar, colaboradores.

Asimismo tendrán presencia, Anaconda, IED Madrid, Xyon Revolution, que calzará al equipo de azafatos de la pasarela, y la Universidad Rey Juan Carlos. Mientras que la Fashion TV volverá a ser la televisión internacional del evento.