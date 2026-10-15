El Nostalgia Millennial Fest recreará un pueblo navideño de los 2000 en Ifema con Chenoa y Jordi cruz

Archivo - El cocinero y presentador Jordi Cruz. - IÑAKI BERASALUCE / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Nostalgia Millennial Fest 'Xmas Edition' transformará el próximo 19 de diciembre Ifema Madrid en un pueblo navideño inspirado en las Navidades de los años 2000, con actuaciones de Chenoa, Natalia, Raúl y Papá Levante y unas campanadas especiales conducidas por el presentador Jordi Cruz.

La cita combinará música en directo, luces y decoración navideña con un escenario y distintos espacios ambientados para recrear aquellas celebraciones, según ha informado la organización, que sitúa la nostalgia como eje de esta edición.

La propuesta busca que los asistentes no solo acudan a un festival, sino que se reencuentren con el ambiente y la banda sonora de las Navidades de aquella época. Para ello, combinará los conciertos con una ambientación que evocará las reuniones con amigos y familiares y la ilusión de las fiestas.

El cartel reunirá a artistas vinculados a la memoria musical de una generación. Además de Chenoa, Papá Levante, Raúl y Natalia, actuarán Lorca, Gusanito y Miguel Sáez, a los que se sumarán otros nombres y sorpresas que se anunciarán próximamente.

El repertorio recuperará canciones asociadas a los primeros amores, las tardes con amigos y las noches de fiesta de los años 2000, con las que la organización busca trasladar al público a las celebraciones navideñas de aquellos años.

Uno de los momentos centrales de la noche serán las campanadas que conducirá Jordi Cruz. El presentador encabezará una cuenta atrás junto a los asistentes en una celebración anticipada del fin de año que pretende evocar aquellas noches en las que las familias se reunían frente al televisor para esperar las doce campanadas.

La organización prevé reunir a miles de personas en este pueblo navideño, en una cita que combinará las actuaciones y la ambientación festiva con esa celebración colectiva.