La soledad no deseada y el papel del farmacéutico en su detección temprana, protagonistas en Infarma 2024

La soledad no deseada y el papel del farmacéutico en su detección temprana fue protagonista este miércoles en una mesa redonda titulada 'Soledad no deseada y su impacto para la salud mental' celebrada en el marco de Infarma 2024, el Encuentro Europeo de Farmacia y Salón de Medicamentos y Parafarmacia.

En la Comunidad de Madrid, más de 276.400 personas mayores viven solas en su domicilio, lo que supone cerca del 25 % del total de la población de 65 años o más, según datos del Gobierno regional. Se trata de una realidad social al alza con la que conviven a diario cada vez más personas en España y que tiene un fuerte impacto en la salud mental.

Para abordar este fenómeno se contó con la psiquiatra del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y especialista en psicogeriatría, Rosa Molina; el concejal delegado del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández; la especialista en Dirección y Administración de Centros públicos, Encarna Rivera; y la tesorera y miembro del Comité Directivo del Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, Cristina Tiemblo.

Además, la mesa estuvo moderada por el vocal de Titulares de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y el director de Infarma Madrid 2024, José Manuel Becerra, ha informado la institución en un comunicado.

"No se trata de un problema que se circunscriba solo al colectivo de personas mayores, sino que afecta cada vez más a jóvenes y adolescentes", ha señalado Rosa Molina durante el encuentro. La psiquiatra identificó los perfiles de riesgo de la soledad no deseada, un problema "transversal", que no solo afecta a la población mayor, sino también a los más jóvenes, inmigrantes o a los pacientes crónicos, entre otros colectivos.

"La enfermedad crónica conlleva unas dificultades; está el estigma de la enfermedad mental que influye en la disminución de los contactos sociales, cambia los roles familiares, sociales y hace que el sujeto se siente incomprendido", explicó. Molina también advirtió que el uso de la tecnología de los jóvenes lleva a relaciones "más superficiales, vacías y con dificultad a aprender a relacionarse con el otro".

Asimismo, esta especialista defendió la necesidad de hacer campañas en redes sociales para llegar a los más jóvenes. "Mensajes como la soledad equivale a fumarse 15 cigarrillos diarios para la salud física y psíquica o las personas que tienen estereotipos negativos sobre las personas mayores viven siete años menos de media impactan en la gente joven y así en la salud mental y en la soledad", afirmó.

'CONVENIO ANTENA' PARA PREVENIR LA SOLEDAD NO DESEADA

Por su parte, José Fernández destacó que se está desarrollando una "importante" estrategia municipal para combatir el sentimiento de soledad no deseada, donde se incluye "una red de antenas" con sectores "destacados" de la sociedad como el Colegio de Farmacéuticos para detectar, prevenir y sensibilizar a la sociedad. "Para que, con pequeñas aportaciones, todos seamos parte de la solución", ha destacado.

Además, se refirió al próximo Convenio Antena que el Consistorio firmará con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y al programa de voluntariado 'Madrid te acompaña', en el que participan también las farmacias madrileñas, como iniciativas integradas dentro de una estrategia municipal de trabajar en red y estar conectados, cuya clave es la prevención y donde "los farmacéuticos son clave en la prevención de situaciones de soledad no deseada y la detección de problemas de salud mental".

En su turno de palabra, Encarna Rivera puso el foco en el impacto que la soledad no deseada tiene también en la juventud, en el ámbito de la discapacidad, la infancia o la adolescencia. "Son situaciones que a raíz de la pandemia están surgiendo como problemas mentales en estos colectivos", alertó. En este sentido, la administración regional ha avanzado que se está trabajando en distintos programas de prevención de dependencias, de prevención del suicidio o de ayuda a la discapacidad, entre otras iniciativas.

Desde el ámbito profesional de la farmacia, Cristina Tiemblo subrayó el papel de la farmacia en la detección de la soledad no deseada. "La red de veintidós mil farmacias juega un papel de radar, de detector de situaciones de forma temprana, ya que pasan 2,3 millones de personas a diario por las farmacias", dijo.

Comunidades como Andalucía, Cataluña, el País Vasco o Madrid están promoviendo programas de formación y de prevención de situaciones de soledad no deseada, según indicó. "No podemos olvidarnos de formar a nuestros compañeros, porque estamos hablando de problemas muy sensibles e importantes", aseguró.

También expuso la necesidad de construir una relación más fluida con la Atención Primaria, con el médico de cabecera, como una de las claves asistenciales, así como de tener más presencia de profesionales sanitarios en redes para "desmentir bulos" y garantizar una "información de calidad" a los más jóvenes.

Por último, aportó un dato para reflejar la magnitud del problema: en 2021 la soledad no deseada supuso un coste económico de 14.000 millones de euros al año.

"Somos conscientes del problema de la soledad no deseada para poder afrontarlo", concluyó José Manuel Becerra, quien también hizo un llamamiento para trabajar para que el paciente joven vaya a la farmacia y nos vean como profesionales sanitarios cercanos.

"Lo estamos consiguiendo; es fundamental preguntar e interactuar para prevenir la soledad no deseada", sostuvo. "Los farmacéuticos no solo somos los expertos en el medicamento, sino que tenemos que ser parte del tratamiento de todas estas personas", concluyó.