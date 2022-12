Team Heretics llevará a Amazon Gamergy sus mejores jugadores, concursos y una zona gaming

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Team Heretics, uno de los principales clubes profesionales de esports de España, estará presente con un espacio propio en Amazon Gamergy donde desarrollará un programa de actividades que incluye la participación de sus mejores jugadores, concursos y una zona gaming.

El espacio de Team Hereticsen en una de las citas de esports y gaming más importantes del país, que se celebra entre el 16 y el 18 en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, contará también con la presencia de sus creadores de contenido e influencers más destacados.

Igualmente, el programa contempla una pista de basket donde se harán concursos de distintos tipos con los asistentes, además de una zona gaming con varios juegos disponibles (LoL, Valorant, Fortnite, Rocket League, Fall Guys y CS:GO) .

Durante todo el fin de semana, además, tendrán lugar diferentes Fan Meeting Heretics Talents con conocidos streamers y creadores de contenido como Lia Sikora, Espe, Ana Marrero, Mixwell, Starwraith, SirMaza o Black. Además, estará uno de los nuevos fichajes del club, Brianeitor.

Igualmente, en el marco de Amazon Gamergy, organizado por Ifema madrid y GGTech Entertainment, estarán presentes otros clubes para dar visibilidad a todos los entornos competitivos como el caso de Oxygen Gaming, Five Media Clan, Principality y GG SimRacing Team, que contarán con la presencia de sus principales creadores de contenido y llevarán a cabo torneos abiertos, retos y sorteos.

UN EVENTO PARA TODOS LOS ENTORNOS COMPETITIVOS

El espacio de FIVE Media Clan en Amazon Gamergy estará marcado por el fútbol virtual. De este modo, a lo largo de los tres días del evento, GxlDePaulinho, uno de los creadores de contenido más destacados del equipo andorrano, se enfrentará en 1vs1 a los aficionados que quieran retarse en FIFA 23.

Durante el viernes 16 y el sábado 17, RickyEdit y Agustín51 pondrán la nota musical con una sesión DJ diaria. También se llevarán a cabo varios meets and greets con streamers e integrantes del club.

Desde Asturias para el mundo, Principality volverá a hacer gala de su apuesta por la tradición con el clásico Juego de la Rana, uno de sus principales activos en la pasada edición de la feria. Los visitantes podrán ganar fantásticos premios al probar fortuna con los lanzamientos.

Asimismo, durante el sábado 17, con motivo de la celebración del Derbi Asturiano de fútbol, se celebrará un reto que consistirá en una actividad sorpresa con recompensas directas para los participantes que superen el desafío. Además, se organizarán varios torneos Beat a Pro 1vs1 de Rainbow Six, Dota y Rocket League con premios instantáneos.

Un año más, Oxygen Gaming regresará a Amazon Gamergy con un espacio que contará con múltiples competiciones durante los tres días del evento con premios directos. Los visitantes podrán mostrar sus habilidades en varios torneos de Rocket League, League of Legends (modo ARAM), FIFA 23 y Pokémon Unite. Para los más virtuosos, se llevarán a cabo varios Beat the Pro de Rocket League, League of Legends y FIFA 23.

También habrá puestos de realidad virtual, de Just Dance y de Wii Sports. Además, se plantearán retos para los asistentes, que podrán conocer a los principales creadores de contenido del club.

El automovilismo también tendrá su hueco de la mano de GG SimRacing Team, que contará con un espacio integrado por simuladores en los que los visitantes podrán competir en Gran Turismo 7.

A lo largo del fin de semana, se organizarán carreras abiertas para todos los asistentes que quieran mostrar sus dotes frente al volante. El sábado 17, a partir de las 19 horas, se batirán varios streamers y personalidades del mundo del motor en un minicampeonato.

Amazon Gamergy ha sacado a la venta distintos tipos de tickets, en función de la cantidad de días u horas que el público quiera asistir y las prestaciones recibidas y que van desde los 13 euros para la tarde del viernes, hasta los 180 euros para el pase premium para los tres días, con acreditación VIP.