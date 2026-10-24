El 93% de los madrileños valora que las fotos reflejen la realidad y solo un 8% acepta que la IA modifique rasgos

Estudio 'True-to-Life: el valor de lo real en la era de la IA', elaborado por OPPO en colaboración con More Than Research. - OPPO

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 93% de los madrileños considera importante que las fotografías reproduzcan fielmente la realidad en un contexto marcado por el auge de la inteligencia artificial (IA), mientras que solo un 8% acepta que esta tecnología modifique sus rasgos.

Además, al 69% de los madrileños le cuesta distinguir si una imagen es real o ha sido generada mediante IA, según el estudio 'True-to-Life: el valor de lo real en la era de la IA', elaborado por OPPO en colaboración con More Than Research.

El estudio analiza las percepciones y preferencias de los usuarios de smartphones en España a partir de una muestra de 1.700 personas de entre 18 y 65 años, procedentes de las 17 comunidades autónomas. Las conclusiones confirman un cambio decisivo entre los usuarios de telefonía móvil en toda España.

En lugar de exigir una perfección sintética en sus fotos y vídeos, los españoles otorgan un valor renovado a las imágenes naturales y al deseo de proteger la fidelidad de lo que realmente ven sus ojos.

A medida que las herramientas generativas difuminan la frontera entre realidad y ficción, la confianza visual de los consumidores se pone a prueba.

Según el estudio, el 69% de los españoles admite que ahora le cuesta saber si una foto es real o si ha sido generada por IA, y entre los usuarios habituales de redes sociales en España, la principal preocupación ante las imágenes creadas con IA es la incapacidad de distinguir la realidad de lo fabricado (50%).

Esto ha provocado un rechazo a la perfección visual: el 70% de los consumidores españoles afirma que cuanto más contenido generado por IA ve, más valora las imágenes reales y auténticas, incluso si no son estéticamente perfectas.

A la hora de elegir qué es lo más importante en sus propias fotografías, el 90% de los españoles considera muy o extremadamente importante que la imagen se parezca fielmente a la experiencia que estaban viviendo.

En Madrid, esta prioridad se refleja de forma especialmente clara en la definición de una buena fotografía: el 93% de los encuestados considera que debe coincidir con lo que ha visto, frente al 90% de la media nacional. Para estos usuarios, el valor de una imagen no reside tanto en embellecer la escena como en conservar una representación fiel de ella.

LA LÍNEA ÉTICA DEL CONSUMIDOR PARA LA IA EN FOTOGRAFÍA: CORREGIR SÍ, ALTERAR NO

En esta línea, el estudio pone de manifiesto que los consumidores españoles no están en contra de la tecnología de IA, pero sí existe una línea roja sobre dónde debe intervenir la IA de un smartphone en las imágenes.

Más de la mitad de los encuestados apoya los ajustes con IA cuando solucionan límites ópticos objetivos, como equilibrar la luz o la exposición (54%) o mejorar ligeramente la nitidez o el detalle de una foto (51%), mientras que rechazan aquellas modificaciones que suponen una invención o alteración ficticia.

Por ejemplo, solo 1 de cada 10 consumidores (11%) considera aceptable que un smartphone altere rasgos faciales, cambie fondos o modifique el cielo.

En cuanto al retoque estético, Madrid se encuentra en consonancia con el resto de las comunidades. Sólo un 8% de los encuestados acepta que la IA le modifique los rasgos frente al 11% de la media nacional.

Un dato que refuerza la importancia de preservar las texturas y los rasgos naturales en las fotografías. Por encima de todo, los consumidores españoles buscan fotografías que capturen la vida tal y como sucedió en realidad, y un 61% ve con buenos ojos las mejoras mediante IA siempre que el resultado refleje mejor lo que vivieron realmente.

"La tecnología ha alcanzado un nivel en el que puede crear cualquier fantasía visual, pero los datos nos confirman que las personas no quieren que la tecnología suplante su mirada, sino que la respete", afirma Kevin Cho, CEO de OPPO Iberia.

"El compromiso de OPPO con nuestra nueva serie Find X10 y nuestra filosofía True-to- Life nace directamente de escuchar a los consumidores, que nos piden capturar sus momentos exactamente como sucedieron y los rostros de sus seres queridos tal y como son", señala la marca.

PRESERVAR LOS RECUERDOS TAL Y COMO LOS VIVIMOS

Los consumidores españoles fotografían a las personas de su entorno (70%) más que a cualquier otro motivo, por delante de viajes y paisajes (65%) y conciertos u otros eventos (49%).

Cuando lo hacen, lo más importante para ellos es que la imagen capture cómo son realmente las personas (43%) y la emoción o el ambiente que se vivió en ese momento (43%), dos aspectos que los consumidores españoles coinciden en que la inteligencia artificial no puede sustituir.

Al preguntarles sobre las fotos que toman para conservar recuerdos, el 88% se mostró de acuerdo o muy de acuerdo en que quieren que sus fotos muestren los momentos exactamente como los vivieron, y el 86% compartió que, dentro de 5 a 10 años, quieren que sus fotos sean un testimonio fiel de su vida, no una versión mejorada.

TRUE-TO-LIFE: UN NUEVO ESTÁNDAR PARA LA IMAGEN MÓVIL

Sin embargo, existe una clara necesidad no cubierta en el mercado español: el 44% de los usuarios de smartphone en España siente con frecuencia que su cámara ofrece un resultado que no coincide con lo que vieron, una frustración que asciende al 54% entre los jóvenes españoles menores de 35 años.

Para que una foto resulte verdaderamente natural, los consumidores españoles dan prioridad a los rostros y expresiones naturales (51%), los colores fidedignos (44%) y los detalles bien conservados y naturales (38%).

Al preguntarles qué hace que una foto sea menos fiel a la realidad, destacan los filtros evidentes (53%), las modificaciones en rostros o cuerpos (50%) y una piel con textura excesivamente suavizada o un tono poco natural (40%).

Como respuesta a estas demandas, OPPO ha diseñado su nueva serie en torno a un hardware óptico de vanguardia concebido para preservar los elementos naturales y la autenticidad visual, centrándose en True Skin, True Detail, True Color y True Tone.

Esto no implica prescindir por completo de la IA en el proceso. "Entendemos la IA como una herramienta de apoyo para cerrar la brecha técnica entre lo que percibe el ojo humano y lo que captura el sensor, preservando los tonos de piel naturales, la luz real y la expresión individual", señala Cho.

Con este enfoque, OPPO acorta la distancia entre la tecnología y la memoria humana, asegurando que el sistema de cámaras de su última serie Find X10 actúe como una ventana honesta y fiable al mundo, en lugar de como un dispositivo que fabrica experiencias.