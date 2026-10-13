Un acertante de El Millón en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) gana un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 13 de octubre, ha dejado un premio de un millón de euros en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GRF94523, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2, situada en Plaza Pau Casals, 4.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 13 de octubre, ha estado formada por los números 23, 39, 21, 44 y 49. Las estrellas son 4 y 11. La recaudación ha ascendido a 35.938.665,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº69.940 de Castro urdiales (Cantabria ), situado en Ataúlfo Argenta, 5.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 49 millones de euros.