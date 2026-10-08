Las aerolíneas que operan en Barajas programan 4.945 vuelos durante el puente del Pilar, un 7,1% más

Archivo - Decenas de personas transitan por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas que operan en Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han programado 4.945 vuelos durante el puente del Pilar, lo que supone un 7,1% más que en el mismo periodo de 2025, cuando la festividad de la Hispanidad cayó en domingo.

Así, desde el viernes día 9 y hasta el lunes día 12 se han programado un total de 4.945 vuelos, es decir 331 más que entre los mismos días del pasado año, con 4.614 operaciones desde el jueves al domingo, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

El día con mayor número de vuelos previstos operados desde el aeropuerto madrileño, con un total de 1.286, será el viernes, por delante del lunes, con 1.254 movimientos programados.

Por su lado, el sábado será el día de menor actividad, con un total de 1.172 operaciones previstas. Finalmente, el domingo hay programados 1.233 movimientos.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.