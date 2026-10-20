Almeida asegura que no se "achantará": "No habrá paz para los violentos en Madrid, ni paz, ni cobijo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), conversa con el secretario general de SEGIB (Secretaría General Iberoamericana), Andrés Allamand (i), durante el acto de inauguración del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, en el Centro Cultural - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no se "achantará" y que "no habrá paz para los violentos en Madrid, ni paz, ni cobijo".

Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), el alcalde se ha referido al escrache contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y lo ha enmarcado en "la estrategia que está siguiendo la izquierda y la extrema izquierda de polarización, de confrontación y de odio".

"Que un presidente de un Gobierno autonómico tenga que estar 70 minutos esperando a poder salir de un edificio porque hay manifestantes, ya nadie duda que violentos, en la puerta de ese edificio, que su único objetivo era bloquear y aislar a una representante público como Isabel Díaz Ayuso, es incompatible con una democracia y un Estado de Derecho", ha condenado.

Para Almeida, "quien justifica y ampara esa acción, quien denuncia a la policía en vez de a los manifestantes, en el fondo lo que está haciendo es ser cómplice de la violencia que se está desplegando en las calles de Madrid a lo largo de los últimos días".

Lo que pide "a todos es que hagan un ejercicio de respeto a la democracia, al Estado de Derecho, que se está en un periodo electoral, que los ciudadanos tienen que ser libres para poder tomar sus decisiones sin ser coaccionados, sin algaradas ni violencia".

"Y que lo que estamos viendo en los últimos días en las calles de Madrid son algaradas y violencia y por eso nadie puede justificarlo ni ampararlo, salvo aquellos que entiendan que es preferible llenar las calles de violencia a llenar las urnas de votos. Nosotros somos partidarios de llenar las urnas de votos y de que no haya violencia en las calles", ha asegurado.

"NO HABRÁ PAZ PARA LOS VIOLENTOS"

En este punto se ha dirigido a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien "dijo que no habría paz en las calles de Madrid". "Y yo le respondo que no habrá paz para los violentos en Madrid. Ni habrá paz, ni habrá lugar, ni habrá cobijo, ni habrá acogida para los violentos en Madrid", ha advertido.

"y que aquellos que quieren reventar nuestra convivencia y que lo están intentando estos días en las calles de Madrid, que lo tengan muy claro, serán derrotados por la sociedad madrileña que no entiende por qué una representante de todos los madrileños tiene que estar 70 minutos bloqueada en un edificio porque hay manifestantes violentos que están esperando", ha asegurado.

Es la misma sociedad madrileña "que no entiende que haya una acampada ilegal en la Puerta del Sol y que no entiende que el derecho de protesta se esté traduciendo en ejercicios de violencia que afectan a los normales derechos y libertades de las personas en Madrid".

"NO NOS VAMOS A ACHANTAR"

Martínez-Almeida ha explicado que ese "no habrá paz" significa que "no se dará tregua en el mantenimiento de la convivencia en la ciudad de Madrid". "No vamos a dar tregua, no nos vamos a achantar, no nos vamos a acobardar, no nos van a complejar, no nos van a echar un paso atrás, que se olviden de que con la violencia van a conseguir algo", ha lanzado.

"Nosotros a la violencia le responderemos con la convivencia, que es lo mejor que tenemos en la ciudad de Madrid. Frente a su violencia, nuestra convivencia", ha insistido el primer edil.

Ante la concentración del sector educativo ante la Delegación de Gobierno por la actuación policial, el alcalde se ha posicionado "siempre con la Policía". "Nosotros siempre estaremos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pero esto no quiere decir que si hay alguien que cree que ha habido alguna actuación irregular, como vivimos en un Estado de Derecho, tiene las acciones que corresponden", ha declarado.

Sí le llama la atención que, "en vez de irse a un juzgado se van a la Delegación del Gobierno", por lo que "a lo mejor es que la Policía actuó bien". "Yo, si me siento perjudicado por la actuación policial, no me voy a la puerta de la Delegación del Gobierno, me voy a un juzgado", ha argumentado. Tiene claro que "la Policía hizo lo que tenía que hacer, que es su trabajo frente a manifestantes violentos", matizando que "no todos fueron violentos".

"Pensemos que no hubiera sido Isabel Díaz Ayuso si no Pedro Sánchez. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Pedro Sánchez? ¿Qué estaría diciendo Pedro Sánchez en estos momentos? ¿Cómo estaría exclamando y gritando?", ha planteado.

DESPACHO TEMPORAL DE AYUSO

A Almeida le resulta "increíble" que Ayuso esté planteándose la búsqueda de un despacho temporal porque "no pueda acudir a la sede oficial de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

"¿Es que de verdad esto no justifica que de una vez por todas se ponga fin a una acampada ilegal? ¿De verdad que el amedrentamiento de un Gobierno democráticamente elegido, además por mayoría absoluta, no suscita que el Gobierno de España no tome ya las medidas adecuadas para que un Gobierno elegido democráticamente pueda funcionar con normalidad institucional?", se ha preguntado.

Almeida tiene claro que una acampada ante Moncloa duraría "media hora pero delante de la Puerta del Sol dura lo que tenga que durar".