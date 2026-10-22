Almeida asegura que no le incomoda Milei sino el "nefasto" Sánchez, de quien duda que tenga proyecto para España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la República Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en las instalaciones del Canal de Isabel II, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). Se ha tratado de un encuent - Comunidad de Madrid

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no le incomoda el presidente argentino, Javier Milei, sino el "nefasto" Pedro Sánchez, de quien duda que tenga un proyecto para España.

Tras participar en el I Congreso Fedeca, organizado por la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, Almeida cree que Sánchez "prefiere hablar de Milei para no hablar de los españoles". "Pero los españoles agradeceríamos saber cuál es el proyecto del presidente del Gobierno para la reelección, si es que tiene alguno, en vez de estar fijándose siempre en Milei", ha apostillado.

Tiene claro que "las discrepancias que pueda tener con Milei no pueden afectar a la política exterior de España y, por tanto, utilizar la política exterior en el marco de una campaña electoral no parece demasiado responsable".

Al 'popular' lo que le "incomoda es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno". "A mí no me incomoda Javier Milei, a mí me incomoda Pedro Sánchez. Mi adversario político es Pedro Sánchez en estos momentos porque considero que ha sido un presidente del Gobierno nefasto y tenemos la responsabilidad de articular una mayoría" que le saque del Gobierno, ha subrayado.

"No pienso en Javier Milei sino que pienso en Pedro Sánchez porque pienso en los españoles y porque el problema de los españoles no es Javier Milei, es Pedro Sánchez", ha remachado.

"ESTALLIDO EN LAS CALLES" FRENTE A "URNAS LLENAS DE VOTOS"

Y todo esto ante una campaña electoral que la izquierda busca endurecer. "Ya estamos viendo lo que pasa en las calles de Madrid, estamos viendo lo que es la acampada de Sol, estamos viendo las manifestaciones. A nadie le escandaliza que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenga que recibir a un jefe de Estado como Javier Milei, caiga mejor o caiga peor, en una sede distinta", ha advertido.

Almeida cree que la izquierda "prefieren llenar las calles, hacer un estallido" en ellas mientras el PP prefiere "que las urnas estallen de votos". "Esto se decide en las urnas, no se decide estallando las calles. Nosotros queremos estallar las urnas de votos y ellos quieren estallar la calle", ha resumido.