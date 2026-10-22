Almeida condena disturbios en A Coruña y censura que se organicen "todos los días" contra quienes no son de izquierdas

1127689.1.260.149.20261022135637 La policía carga contra los manifestantes durante una concentración contra la represión policial sufrida en los últimos días, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado los disturbios que tuvieron lugar este miércoles en A Coruña durante un mitin del líder de Vox, Santiago Abascal, y ha censurado que estos altercados se están organizando "todos los días" contra aquellos que no son "de izquierdas en este país".

En declaraciones a los medios tras un acto organizado por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el alcalde ha señalado "no es normal en una democracia" que ocurran estos hechos y ha recordado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "tuvo que estar 70 minutos retenida en un edificio" el pasado lunes, debido a una protesta educativa.

"Sobre la violencia, la izquierda en este caso, tiene mucho que reflexionar, porque la violencia se condena venga desde donde venga, pero cuando la violencia es de uno también hay que condenarla", ha criticado Almeida.

Además, el primer edil madrileño ha sostenido que "lo que no hay que hacer es incentivar" a aquellos que "lo que pretenden es reventar con violencia" una "campaña electoral" que debe acabar "con democracia" y "en las urnas", "porque no hay derecho más sagrado en democracia que ir a votar".

"Todos aquellos que están alentando, amparando o disculpando de cualquier manera lo que pasó ayer con Vox, ya sabemos que no tienen interés porque las urnas estén libres de intimidación y de violencia", ha concluido.