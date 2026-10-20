Almeida hace un recorrido por las obras de Parque Ventas a los representantes de las 30 ciudades iberoamericanas de UCCI - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid y copresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado las obras de Parque Ventas a autoridades y representantes de una treintena de ciudades del otro lado del Atlántico, presentes en la capital con motivo de la celebración del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Parque Ventas se encuentra actualmente en fase de urbanización. Es el proyecto que está ejecutando el Ayuntamiento de Madrid para crear un espacio de 16.370 metros cuadrados sobre la M-30, conectando peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

El parque estará conectado con los márgenes a través de ocho pasarelas peatonales y una ciclista. Contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales en las que se plantarán 960 árboles y más de 48.800 arbustos.

El proyecto incluye la remodelación de ambos márgenes de la vía de circunvalación en los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal, que abarcan otros 40.300 metros cuadrados. Está previsto que los trabajos, que comenzaron a finales de junio de 2025, concluyan en la primavera de 2027.