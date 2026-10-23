Almeida insta a Delegación del Gobierno a levantar la acampada "inmediatamente" antes de que "haya una desgracia"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este viernes su petición a la Delgación del Gobierno para que se levante la acampada de la Puerta del Sol "de manera inmediata" antes de que "haya una desgracia".

"Que cuando haya una tragedia, el delegado del Gobierno (Francisco Martín), no le eche la cupla a Ayuso y a Almeida", ha concretado el primer edil madrileño en declaraciones a los medios tras el acto de la entrega de diplomas de la sexta promoción de Agentes de Movilidad de Madrid celebrado por el Ayuntamiento en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.

El alcalde ha hecho hincapié en que se trata de una acampada "ilegal" y ha incidido en que no es "pacífica", aunque lo diga "la izquierda". "Ya hemos visto algunos episodios de violencia", ha añadido.

Además, ha señalado que la protesta por la vivienda que comenzó el 26 de septiembre después de que se ejcutase el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fallecería días después en el hospital, "no tiene nada que ver ya ni siquiera con el propósito que les llevó a la Puerta del Sol".

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Ante las palabras de este jueves de Francisco Martín en las que apuntaba a la presencia de personas sin techo instaladas en la acampada y por las que animaba al Ayuntameinto a dar "respuestas precisas" a esta gente, Almeida ha señalado que no solo hay personas sin hogar, sino que también hay "posiblemente, toxicómanos" y que ha habido "episodios de violencia".

Con respecto a la petición del delegado, el alcalde ha declarado que la considera una "desfachatez" para "tratar de desviar la atención al Ayuntamiento". Además, ha criticado que, si Martín "no tiene valor de mandar a la Policía Nacional" a que enttre en la acampada, cómo van a entrar "los servicios sociales". "Es grotesco" que lo proponga y lo ha hecho "porque está nervioso", ha recalcado Almeida.

"Si hoy levanta la acampada, hoy está el Samur Social allí, en la Puerta del Sol, atendiendo a toda persona que esté sin hogar", ha sentenciado.

PUERTA DEL SOL

También ha criticado Almeida que no se estén pudiendo celebrar actos en Sol debido a la concrentración, como las reunión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente argentino, Javier Milei, o la trashumancia de este domingo, que ha tenido que cambiar su ruta.

"Los comerciantes que están teniendo las pérdidas que están teniendo y todo por un disparate en estos momentos de acampada que no tiene nada que ver con la que hubo en su momento", ha apuntado. "Yo defiendo que (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez pueda trabajar en el Palacio de la Moncloa como defiendo que Isabel Díaz Ayuso pueda trabajar en la Puerta del Sol", ha añadido.