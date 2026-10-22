La Asamblea aprueba este jueves las leyes de Defensa del contribuyente y de Ordenación del Turismo

Hemiciclo durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid aprobará, previsiblemente, este jueves con la mayoría absoluta del PP las leyes de Defensa del contribuyente y de Ordenación del Turismo impulsadas por el Gobierno regional.

Concretamente se votará la aprobación de los dictámenes de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y de Turismo y Deporte que ponen fin al trámite parlamentario de estas iniciativas del Ejecutivo autonómico.

La de Defensa del contribuyente busca reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración tributaria, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y simplificar los trámites asociados a las mismas.

La nueva regulación será de aplicación exclusiva a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.

Busca incorporar el principio de buena administración como criterio inspirador de la actuación de la Administración tributaria regional, con el fin de garantizar una protección efectiva de los derechos de los contribuyentes. Para ello, establece un modelo de asistencia basado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una asistencia adaptada a las circunstancias y necesidades de cada ciudadano.

Durante el debate de las enmiendas a la totalidad de la izquierda, desde Vox se apostó por contribuir a la propuesta" al tiempo que se reprochó a la izquierda su rechazo, que fundamentó en que ses más de "asfixiar al contribuyente".

En cambio desde PSOE se afirmó que la ley no supone "ampliaciones de derechos" y entiende que falla en el objetivo de "mejorar la atención, reforzar la información y proteger al contribuyente frente a la administración".

Más Madrid considera que se trata de un " texto profundamente viciado que confunde la defensa de la ciudadanía con la promoción de una agenda neoliberal que desmantela lo común". "Es marketing legislativo", apuntaba.

LEY DE ORDENACIÓN DEL TURISMO

También recibirá su visto bueno definitivo la Ley de Ordenación del Turismo que incorpora a rango legal nuevas modalidades de alojamiento como las hostelerías (hostels) y las áreas de acogida y pernocta para autocaravanas, vehículos cámper y similares. Busca adaptar la normativa a la evolución experimentada por el sector en los últimos años.

En el debate parlamentario de las enmiendas a la totalidad, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, defendió que esta normativa busca ordenar y adaptar la realidad turística contemporánea con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, la protección de los usuarios y mejorar la calidad de la oferta.

Vox en esa sesión rechazó las enmiendas a la totalidad propuestas por la izquierda y apostó por una regulación "clara, seguridad jurídica y una administración que haga cumplir sus normas".

En cambio, desde la izquierda se pidió atender al impacto en el vecino. PSOE considera que los madrileños no pueden conformarse con "una reforma que se queda tan corta" y un modelo que se resume en que "cada año vengan más turistas", mientras que Más Madrid rechazaba que el turismo "vaya bien" si lo que implica es que se "empeora el barrio como lugar para vivir".

SESIÓN DE CONTROL

Estas normas se aprobarán en un Pleno que arranca en un contexto marcado por la huelga indefinida en la Educación pública, que cumple este jueves una semana y que ha dejado momentos de tensión como el 'escrache' a Ayuso el lunes o las cargas policiales contra manifestantes la primera y cuarta jornada.

Precisamente sobre las prioridades en Educación de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, preguntará el PSOE en una sesión de control donde Vox se interesará por la situación económica actual, Más Madrid por las políticas de su Gobierno en 2026 y PP por la acampada en la Puerta del Sol.

Esta última coincide con traslado de las oficinas de la presidenta regional de la Real Casa de Correos a la Sala Canal de Isabel II. Inicialmente afirmaron que era por cuestiones de "seguridad", pero este miércoles desde el Ejecutivo regional han aclarado que se utilizarán estas dependencias como "complemento" y de forma ocasional.

En las preguntas dirigidas a los consejeros, se tratarán temas como los impuestos a la primera vivienda, Telemadrid, la red de Metro de Madrid y los intervalos, la fidelización de profesionales sanitarios en el Servicio Madrileño de Salud o la Hispanidad 2026.

COMPARECENCIA DE ECONOMÍA Y MOCIÓN DE VIVIENDA

En este Pleno también comparecerá la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, a petición del PP para informar sobre el impacto de la situación de las plantillas en la prestación de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid.

Vox, por su parte, llevará una moción sobre vivienda subsiguiente a la interpelación del pasado pleno. En ella plantea, entre otros, que se valore limitar la compra de viviendas a extranjeros no residentes si se percibe dificultades de acceso para españoles.

Incluye demandas que el partido ya ha hecho en reiteradas ocasiones en la Cámara regional como la "prioridad nacional" de cualquier ayuda a la vivienda o para el acceso a inmuebles públicos.

Reclama de nuevo una fiscalidad diferenciada para los compradores no comunitarios ante la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero y destinar la recaudación a bonificaciones y exenciones fiscales a españoles.

También proponen que la adquisición de una primera vivienda habitual por parte de los españoles quede libre de cargas fiscales, tanto si se trata de una vivienda nueva como de segunda mano.

CONTRATACIÓN PÚBLICA, EDUCACIÓN Y DESAHUCIOS, EN LAS PNL

En el turno de las PNL el PSOE tratará de concitar una mayoría parlamentaria para pedir que el Gobierno regional refuerce la planificación y los controles para evitar el fraccionamiento indebido de contratos y el uso reiterado de contratos menores para necesidades recurrentes.

También tratará de que la Cámara reclame condiciones laborales y educativas en las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años. Pide abrir una negociación en un máximo de quince días e impulsar un complemento retributivo autonómico para el personal sujeto al convenio de centros de asistencia y educación infantil, que llevan meses en huelga.

Por su parte, Más Madrid hará lo propio para pedir que se garantice la libertad de conciencia de los empleados públicos ante los desahucios. Propone reformas normativas para garantizar que los trabajadores dependientes directamente de la Comunidad puedan rechazar, por libertad de conciencia y sin represalias, su participación en lanzamientos de vivienda habitual.