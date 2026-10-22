La Asamblea rechaza una propuesta de Más Madrid para garantizar la "conciencia" de trabajadores públicos en desahucios

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid, con los votos de PP y Vox, ha rechazado este jueves una propuesta de Más Madrid que pedía garantizar el ejercicio de "libertad de conciencia" de los trabajadores públicos que dependen de la Comunidad de Madrid en los desahucios.

Se trata de una PNL con la que Más Madrid quería garantizar el ejercicio de "libertad de conciencia" en el caso de ejecución del lanzamiento de vivienda habitual y evitar el uso de cuerpos cuya función sea la atención a emergencias para ejecución de lanzamientos. Pedían garantizar "la ausencia de ningún tipo de represalia laboral ni de ningún tipo a los trabajadores" rechacen participar en los operativos de lanzamientos de vivienda habitual.

Para defender la iniciativa ha tomado la palabra el parlamentario Hugo Martínez Abarca, quien ha cargado contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de "reírse y aplaudir cada vez que hay un desahucio" y ha situado a "toda la sociedad española conmovida" con el lanzamiento de Maricarmen.

Entiende que los trabajadores "se ven destrozados cuando por su función laboral les obligan a formar parte de un desahucio" y que por ello deberían estar habilitados para "no ponerse del lado de los buitres" cuando "tengan motivos de conciencia de cualquier tipo".

También se ha situado a favor de la PNL el socialista Rafael Martínez quien ha señalado que en el caso de bomberos o sanitarios hay que preguntarse si es lógico que " estos servicios participen habitualmente en actuaciones que nada tienen que ver con las emergencias para las que fueron creadas".

Ha planteado, asimismo, sus dudas sobre "cómo se puede regular la libertad de conciencia" en los empleados públicos en determinadas ocasiones y cómo se aplicaría en la práctica y cuáles serían sus límites. "Porque también debemos garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la seguridad jurídica de los propios trabajadores", ha apostillado.

La diputada de Vox Raquel Barrero ha criticado que Más Madrid quiera sacar "rédito electoral" de este asunto y ha criticado que sus políticas son que están generando los desahucios a las familias españolas", ha defendido, a la vez

Así, ha criticado que se quiera equiparar la conciencia, al aludir al aborto, con un acto de un bombero o un policía en "ejecución de una resolución judicial". "Detrás de ese desahucio hay una persona que tiene que abandonar la vivienda, pero también hay un propietario que ha tenido que acudir a la justicia y ha tenido que esperar y tiene derecho a que esa resolución judicial se cumpla", ha valorado.

El diputado 'popular' Daniel Portero ha subrayado que detrás de la demanda hay también realidades, que no pasan todas por grandes tenedores o especuladores. "Tener un patrimonio pequeño o grande no es ser un buitre", ha afirmado, al defender que muchas veces los propietarios son señores mayores que utilizan esta renta para "complementar su pensión".

Así, ha recordado que se trata de órdenes judiciales y a veces se requiere de este tipo de personal para el lanzamiento porque no todos los casos son iguales, además de señalar que en todo caso se debería regular con una ley orgánica a nivel nacional. Además, ha cargado contra una izquierda que cree que la vivienda se construye "con titulares de prensa" y trasladado que se han producido "casi 300.000 desahucios" en estos ocho años.