Asociaciones de personas con discapacidad trasladan a Delegación quejas por la mala accesibilidad a Sol por la acampada

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 18 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA Cocemfe Madrid) ha trasladado a la Delegación del Gobierno en Madrid las quejas recibidas en relación a la dificultad de movilidad y accesibilidad en la Puerta del Sol ocasionada por la acampada por la vivienda, instalada en la plaza desde finales de septiembre.

Para la organización, las administraciones deberían velar por garantizar el derecho de las personas con discapacidad a desplazarse libremente por el espacio público en condiciones de seguridad, autonomía y accesibilidad; con independencia del legítimo ejercicio del derecho de reunión y manifestación, señala la organización en un comunicado.

Las quejas aluden principalmente a las dificultades a las que se enfrentan personas en silla de ruedas, con movilidad reducida u otras discapacidades para transitar por determinadas zonas de la plaza. FAMMA ha puesto esta situación en conocimiento de la Delegación del Gobierno, solicitando así la adopción de las medidas necesarias para garantizar itinerarios accesibles, seguros y libres de obstáculos.

Entre las medidas solicitadas destaca el establecimiento "de manera inmediata" de corredores accesibles y que se adopten las medidas de ordenación necesarias. Así, consideran imprescindible que las fuerzas de seguridad, e incluso las propias organizaciones e la campada, conozcan estos itinerarios y puedan así prestar apoyo a personas que puedan necesitar.

El presidente de FAMMA, Javier Font, ha abundado en que "el ejercicio de un derecho fundamental no debe provocar que otras personas encuentren barreras para ejercer derechos igualmente esenciales, como desplazarse de forma autónoma y segura por la ciudad". En este sentido, ha aseverado que es "perfectamente posible compatibilizar ambos derechos si se adoptan las medidas adecuadas".