La avalancha de vehículos por la 'eclipsemanía' dificulta la vuelta a casa en las carreteras madrileñas

Eclipse en el Paseo de la Castellana - EUROPA PRESS

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La avalancha de vehículos por la 'eclipsemanía' está dificultando la vuelta a casa en las carreteras madrileñas, con tráfico lento o congestión en la A-1, la A-2, la M-40, la M-45, la M-50 y la M-607, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La afluencia de vehículos hacia la sierra ha sido tal que la DGT ha obligado a cortar desde las 18.30 horas tanto la M-601 como la M-604, en Navacerrada y Rascafría, respectivamente.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido vigilancia especial por el eclipse teniendo previstos posibles problemas en los accesos, sobre todo, en los movimientos posteriores al fenómeno. En Madrid se señalan especialmente M-40, M-45 y M-50 como corredores susceptibles de registrar retenciones.

En este sentido, el Gobierno regional ha reforzado el transporte público, especialmente hacia los 64 puntos de observación habilitados en distintos municipios de la región. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha preparado un dispositivo con autobuses de reserva en los principales intercambiadores, conductores de retén y personal de información para responder al incremento de viajeros.

Asimismo, la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia en las principales carreteras del tercio norte de la Comunidad. Concretamente, se trata de los ejes de la A-1 y la M-607; de la A-2 y el corredor del Henares; y de la A-6 y la Sierra de Guadarrama.