El Ayuntamiento contesta la carta del delegado y le vuelve a exigir que levante la acampada "y cumpla la ley"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha anunciado que busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha contestado a la carta del delegado del Gobierno, Francisco Martín, enviada ayer sobre la ubicación de los hidrantes de la Puerta del Sol, además de reclamarle que levante la acampada "y cumpla la ley".

Lo ha confirmado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la comisión del ramo después del escrito en el que Martín solicitaba esta información "ante la dificultad de verificación visual".

"Atendiendo a las excepcionales circunstancias existentes en el entorno de la Plaza de la Puerta del Sol y al objeto de implementar las medidas necesarias para garantizar el acceso y funcionamiento de las 'columnas secas' (que emplean los bomberos) en caso de eventuales situaciones de emergencia", indicaba la petición.

La vicealcaldesa ha recordado que ella firmó un requerimiento formal el pasado 29 de septiembre dirigido al delegado "para que cumpla la ley". "Después de eso le hemos mandado dos cartas más diciéndole todas las situaciones de riesgo, de peligro que se están produciendo ahí", ha remarcado en la comisión.

LA SITUACIÓN "NO ES DE EXCEPCIONALIDAD SINO DE ILEGALIDAD"

En la contestación enviada hoy al delegado, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ayuntamiento le envía un plano con la ubicación de las columnas secas del entorno de la Puerta del Sol, así como de los hidrantes situados en la zona.

Además le contesta que la situación "no es de excepcionalidad", como Martín la describe, "sino de ilegalidad en la que se encuentra la Puerta del Sol y su entorno debido a su inacción y dejación de funciones". "Y su petición viene a confirmar lo que desde el Ayuntamiento de Madrid reiteramos", ha apostillado.

Sanz califica la acampada como "concentración ilegal, dado que nunca había sido comunicada, como ha venido a reconocer su Administración. Esa inacción y permisividad inicial por parte de esa Delegación del Gobierno ha provocado que algunas de las nuevas concentraciones y manifestaciones que se están llevando a cabo estos días, y que tampoco están siendo comunicadas previamente, generen problemas no sólo en lo relativo a la circulación, sino también en lo que a la seguridad vial y a la seguridad ciudadana se refiere".

En la contestación, la vicealcaldesa acusa al delegado de estar siendo "connivente con esas actuaciones al no exigir el cumplimiento de la norma y no dar la información necesaria a las fuerzas policiales y, por lo tanto, también será responsable si en cualquiera de ellas se produce algún accidente o cualquier otra situación de peligro, tanto para los manifestantes, como para el resto de los ciudadanos, y en especial para los agentes de Policía Nacional y Municipal".

ALTERCADOS Y SE IMPIDE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNIDAD

"Como también se reconoce implícitamente en su escrito, a causa de la concentración ilegal en Sol se están viendo considerablemente afectadas las garantías de actuación de los servicios de emergencia, ya sea ante un posible siniestro en viviendas, vía pública o en las estaciones de transporte que allí se encuentran", incluye el escrito.

También se ha referido a "las condiciones de hacinamiento en que se encuentra la plaza, a la existencia de multitud de plásticos amarrados al mobiliario urbano sin ninguna garantía, tiendas de campaña ancladas al suelo, cartones y residuos en toda la acampada, ocupación de los entornos en algunos de los accesos de transporte público con mayor afluencia de toda la ciudad".

A lo que la delegada de Seguridad suma que "se siguen produciendo altercados y problemas de seguridad en la zona". "Este Ayuntamiento le certificó la presencia de objetos prohibidos y peligrosos, como cuchillos, adoquines o palos dentro de la plaza. Y han aumentado las intimidaciones y amenazas a ciudadanos y periodistas. Además se consume droga y alcohol y proliferan las amenazas y los insultos contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida", recoge el escrito.

"Para la alteración del orden público no hace falta la violencia, que como le indico ya está acreditado que la ha habido, por ejemplo, en el ataque a la comisaría de Policía Municipal de la calle Montera los pasados días 3 y 4 de octubre. Le recuerdo que impedir el tránsito y limitar el desarrollo normal de la actividad de forma continuada e indefinida también es en sí misma una alteración del orden público que le exige actuar", ha señalado Sanz en la contestación a Martín.

La vicealcaldesa ha remarcado que "se está impidiendo la libre circulación de los ciudadanos, el normal funcionamiento de la sede institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el desarrollo de eventos de interés público como fueron los relacionados con la fiesta de la Hispanidad o su preparación, como en el caso de la decoración navideña, que ya debiera estar instalándose en la plaza".

PERJUICIO AL COMERCIO

"Le recuerdo también los enormes perjuicios que el comercio está teniendo en toda la zona y la especial preocupación de los afectados por estar ya en vísperas de la campaña navideña, donde muchos de esos locales generan una buena parte de sus ingresos de todo el año", ha advertido Inma Sanz.

De nuevo ha insistido al delegado que "esta concentración ilegal ha causado, está causando y, salvo que le ponga fin esa Delegación, seguirá causando daños a un entorno especialmente protegido y declarado Bien de Interés Cultural (BIC)".

Los daños aún no han podido ser valorados pero vaticinan que "van a ser muy cuantiosos por la afectación a los monumentos del Oso y el Madroño, de Carlos III, de la Mariblanca y del propio suelo de la plaza".

"También, como ha quedado acreditado en diversos informes, las condiciones de salubridad en la zona (orines, defecaciones, basuras) suponen un riesgo cierto para la salud, tanto de los viandantes como de los allí concentrados, además de afectar a los conductos de ventilación de la red de transporte de Metro y, por ello, a sus viajeros", ha incorporado en la contestación.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento le vuelven a insistir "en la urgente necesidad de acabar con la situación de ilegalidad de esa acampada" y le exigen que, "en el cumplimiento de sus obligaciones, levante de inmediato la concentración ilegal, restableciendo así la normalidad en la Puerta del Sol de Madrid".