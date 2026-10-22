El Ayuntamiento hará "todo lo que esté en su mano" para que "niños de Madrid y visitantes no pierdan su Navidad" en Sol

Archivo - Luces de navidad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Madrid ilumina sus calles con más de 13 millones de luces LED en 240 puntos de la ciudad, destacando un árbol de 37 metros en Sol, un túnel luminoso en Gran Vía y un ángel gigante d - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha asegurado que el Ayuntamiento hará "todo lo que esté en su mano" para que "los niños de Madrid y visitantes no pierdan su Navidad" en la Puerta del Sol.

Sanz ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la decoración navideña, con el tradicional árbol, se "debería estar montando ya, como está ocurriendo en el resto de puntos" de la ciudad.

"Desde luego que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los niños de Madrid y los visitantes no se pierdan su Mavidad porque haya una serie de personas que han decidido usurpar y ocupar el espacio público que es de todos. Vamos a apurar todos los plazos", se ha comprometido.