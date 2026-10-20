Ayuntamiento no tiene confirmación de mini Movistar Arena en Carabanchel y su prioridad son las instalaciones deportivas

Archivo - El antiguo campo del Puerta Bonita "por fin" se desocupa tras una década para reconvertirse "en equipamiento cultural" - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, ha trasladado que el Ayuntamiento de Madrid no tiene confirmación oficial alguna por parte de la Comunidad en torno al que se ha conocido como 'mini Movistar Arena' de Carabanchel, un pabellón para conciertos y espectáculos con aforo para entre 5.000 y 7.000 espectadores en el antiguo campo de fútbol de Puerta Bonita, para apostillar que, si le preguntan a ella, la respuesta va a ser que su prioridad son las instalaciones deportivas.

"Si me preguntan a mí como delegada de deporte, mi respuesta va a ser siempre la misma: mi prioridad siempre va a ser la de dotar a nuestros vecinos, sean del distrito que sean, de nuevas instalaciones deportivas que se sumen a las ya existentes y así ampliar la oferta deportiva de la ciudad de Madrid", ha declarado en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte a una pregunta de Más Madrid.

Cea ha informado de que "hay ninguna decisión definitiva sobre el destino de la parcela". "No hay aprobado ningún proyecto, no existe ninguna dotación presupuestaria y hay ninguna confirmación oficial a este Ayuntamiento. La propia Consejería de Cultura ha señalado que se estudiaría la posibilidad de construir un auditorio, pero que también cuentan con otra serie de alternativas", ha trasladado.

La concejala de Más Madrid Carolina Elías ha elevado a la comisión la preocupación de vecindad de Carabanchel, que consideran el hipotético pabellón "innecesario para el barrio" porque, entre otras razones, la zona donde se va a alojar, con más de 150.000 habitantes, "carece de equipamientos deportivos y de piscina pública, en un contexto de olas de calor continuadas en verano debido al cambio climático". El campo de Puerta Bonita, abandonado desde 2007, "podría ser el lugar idóneo para paliar este déficit".

Elías ha reconocido que la respuesta de Cea le ha sorprendido gratamente y ha indicado que la apuesta de Más Madrid pasa por levantar ahí un centro deportivo atendiendo a una reivindicación vecinal histórica.

"Existe una demanda social acreditada y un consenso vecinal muy amplio sobre el cual debe ser el destino de esta parcela. Sin embargo, frente a esta reivindicación han aparecido otras posibilidades. Le insto ahora a que dé por descartado definitivamente la construcción de ese pabellón de conciertos, sobre todo teniendo en cuenta la escasa distancia de esos terrenos al Palacio Vistalegre", se ha posicionado Elías.

Sonia Cea, por su parte, ha dado cuenta de las inversiones deportivas acometidas en Carabanchel en los últimos años, como la creación de unidades deportivas en dos centros educativos del distrito, el acondicionamiento de los campos de fútbol de Vía Lusitana y San Martín de Porres, el acondicionamiento del campo de hockey de Las Cruces, la adecuación del césped de la instalación de Vía de los Poblados, vestuarios y sustitución de césped en Piqueñas...

En total han sido 20 millones de euros invertidos en materia deportiva para la promoción del deporte en Carabanchel desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, ha cifrado Sonia Cea.