El Ayuntamiento presenta la Guía Verde 2026, que cuenta con 36 jardines, parques y distintos espacios verdes

El delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en la presentación de la Guía Verde 2026, en el Paseo de la Castellana, en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes, en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, la 'Guía Verde 2026', un documento que recoge 36 jardines y parques de la capital y que invita a locales y visitantes a descubrir "cómo la naturaleza ha moldeado la ciudad".

Seis de estos espacios son iniciativas municipales, como el Paseo Verde del Suroeste, el Parque del Paseo de la Castellana o Ventas; mientras que los otros 30 son zonas verdes ya existentes previamente, como el Parque del Retiro, el Juan Carlos I o el parque San Juan Pablo II, según ha detallado el delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en declaraciones a los medios en el Paseo de la Castellana.

Se ha elegido el número 24 de esta calle para conmemorar también "el árbol viario más antiguo de la ciudad de Madrid", ha apuntado Carabante. Se trata de un olmo de casi "200 años" frente al que se ha levantdo una placa honorífica y que, para el concejal, "pone de manifiesto que Madrid sigue cuidando, sigue conservando y sigue mejorando sus zonas verdes".

En este aspecto, el delegado del área de Urbanismo ha destacado que Madrid ha sido "por sexto año consecutivo, declarada Ciudad Arbórea del Mundo" y ha ensalzado el "valor patrimonial en cuanto a infraestructuras verdes".

Ha señalado también Carabante que esta guía se repartirá durante la el "Congreso Mundial de Parques y Zonas Verdes, que se celebra en Barcelona", así como se procederá a "una distribución en las Juntas Municipales del distrito para acercarlo también a los madrileños". Esta se distribuirá, además, por centros escolares y oficinas de turismo.

Asimismo, el concejal ha recordado que el Ayuntamiento ha destinado "cerca de 200 millones" a las zonas verdes, por lo que "es importante que lo conozcan, porque el conocimiento lo que provoca es una mayor sensibilización y por tanto un mejor cuidado de estas infraestructuras".

EL OLMO BICIENTENARIO

El olmo bicentenario situado en el paseo de la Castellana constituye "un testimonio vivo de la evolución de la ciudad y de su tradición de paseos arbolados", ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado. "Con unos 18 metros de altura, un perímetro de tronco de 3,8 metros y una copa de aproximadamente 14 metros de diámetro, este ejemplar está protegido como árbol singular por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997", han añadido.

Este 2026, se cumplen 40 años del inicio del Programa de Mejora Genética de los Olmos, una iniciativa que ha permitido "identificar y recuperar ejemplares resistentes a la enfermedad", han valorado.

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

El Ayuntamiento se comprometió al principio de este mandato, en 2023, a "plantar 500.000 árboles", ha recordado Carbante. A su vez, el concejal ha señalado que en el anterior ya se pusieron 250.000 nuevos ejemplares.

El delegado de Urbanismo ha indicado que "todo el mundo puede ver" el trabajo de generación de infraestructuras verdes que se ha hecho y ha insistido en el reconocimiento obtenido por la ONU.

"Se han generado nuevos parques, como puede ser en Valdebebas, como puede ser el de La Gavia, se está trabajando en ese parque extraordinario, el Paseo Verde del Sureste, el Paseo La Castellana o Ventas y, por tanto, una vez que culminemos esas obras, podremos hacer ese balance de ese compromiso de plantar 500.000 árboles", ha concluido Carabante.