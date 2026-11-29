Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el acto de balance político celebrado en el Parque de Berlín, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ya están en la sede nacional del partido en la calle Génova para poder seguir el recuento de los resultados electorales de este 29 de noviembre, donde también se encuentra el líder del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo.

Los dos líderes madrileños han llegado a la sede hace unos minutos, según han informado fuentes del partido madrileño. En Génova, también se encuentran el secretario general de la formación, Miguel Tellado, y varios vicesecretarios: Alma Ezcurra, Elías Bendodo, Cuca Gamarra, Carmen Fúnez, Juan Bravo o Alberto Nadal.

Un total de 223 medios --entre periodistas, fotógrafos y gráficos-- se han acreditado para seguir la noche electoral en la sede nacional del PP. En el lugar, los operarios ultiman el balcón de la calle Génova en el que el Partido Popular celebra las victorias electorales tras las elecciones, si bien en esta ocasión el partido ha incorporado una pantalla gigante.

Desde antes de las 18 horas, varios trabajadores preparan el balcón de la sede del PP que suele ser escenario habitual de los triunfos electorales del partido, al que salen los presidentes del partido acompañados de su equipo para agradecer el apoyo electoral.