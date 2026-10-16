Ayuso asegura que se está promoviendo "invasión de España a través de Ceuta" mientras Gobierno "se baja los pantalones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que se está promoviendo "la invasión de España a través de Ceuta" mientras el Gobierno de la nación "se baja los pantalones por completo" y mientras se demuestra el "nivel de aislamiento absoluto" de España a nivel internacional.

Lo ha afirmado así en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, después de que el diario 'ABC' haya publicado que una patrullera marroquí invadió aguas de Ceuta tras la visita de los reyes Felipe VI y Letizia y que permaneció allí durante siete horas hasta que se envió a una patrullera de la Guardia Civil.

La dirigente madrileña ha señalado que lo que ha pretendido en todo momento el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, es "poner a prueba a España para ver nuestro nivel de aislamiento, que es absoluto" y ha puesto el foco en algo "más profundo e histórico del PSOE con Marruecos".

"Es porque hay muchos socialistas con intereses personales, todos los dirigentes más importantes del PSOE, pasados, presentes y futuros, tienen intereses económicos en Marruecos y personales", ha indicado, a lo que ha añadido que solo es necesario "unir puntos" para comprender que esta historia tiene "un trasfondo sórdido".