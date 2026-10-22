Ayuso censura "hipocresía" de Espinar, que vive "a precio de amigo" en un piso público del que se está "lucrando"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 22 de octubre de 2026, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este jueves la "hipocresía" de la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, quien vive "a precio de amigo" en un piso público dependiente de la universidad pública madrileña del que se está "lucrando".

Así se lo ha reprochado la dirigente autonómica en la Cámara regional, en la sesión de control al Gobierno, tras conocerse que Espinar vive en un piso público de la Universidad Rey Juan Carlos destinado a empleados, por su pareja, ubicado en Alcorcón, según ha publicado el diario 'El Debate'.

"Usted vive en un piso a un precio de amigo por una relación cercana a la universidad pública de la que usted se está lucrando", ha lanzado Ayuso, quien ha subrayado que cada día a la izquierda le sale "la hipocresía por los poros".

Además, ha cuestionado que la izquierda decidiera convocar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre "por la vivienda" pero la realidad es que le importa "una Mínguez", en alusión a la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, que dimitió tras la polémica de los pisos de su pareja.

De su lado, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, se ha referido también a este asunto al señalar que Espinar está "disfrutando de una vivienda de una universidad pública", mientras ha cargado contra un PSOE que "ha expropiado a los hijos de clase media la posibilidad de acceder" a la misma.