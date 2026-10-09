Ayuso defiende inversión en innovación "para salvar vidas" fomentando un Madrid "preparado para la nueva era"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a la Feria Fruit Attraction 2026, en Ifema Madrid, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes la inversión que se realiza en innovación "para salvar vidas" fomentando un Madrid que está "preparado para la nueva era".

Lo ha expresado así la dirigente regional en la clausura del Foro Tecnológico Global Geopolítica y Tecnología: Las nuevas fronteras, organizado por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), en San Lorenzo de El Escorial, junto con la alcaldesa, Carlota López.

"Estamos innovando para salvar vidas y también para liberar a nuestros médicos de burocracia, devolviéndoles lo más valioso que tienen, que es su tiempo para sus pacientes", ha señalado la presidenta, quien ha destacado que cuando "logro abstracto de laboratorio" es una herramienta con la que se pueden reducir atascos, optimizar el transporte público o gestionar recursos medioambientales.

La presidenta ha puesto el foco en la necesidad de contar con una regulación "ajustada" para el uso de la tecnología, que ayude al incentivo y que tenga siempre un "propósito humano": estar al "servicio de la vida y de la libertad".

Para fomentar esto, ha señalado que ya se han formado más de 87.000 jóvenes en los primeros cursos de Inteligencia Artificial, además de desplegar planes de capacitación digital para personas mayores y en municipios rurales porque "la verdadera justicia social radica en romper barreras de acceso al conocimiento y la tecnología".

"Nos sirve también para hacer un mayor equilibrio en la oferta de nuestros servicios públicos y el trabajo de nuestros funcionarios, que son de primera", ha afirmado, además de apostillar que Madrid cuenta "con las mejores empresas, universidades y la regulación más eficaz de España".

El Gobierno regional trabaja ya en un Plan Estratégico Regional de Inteligencia Artificial que establecerá la hoja de ruta para incorporar esta tecnología a los servicios públicos de forma útil, segura y responsable.

En este sentido, ha creado la Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial, actualmente en tramitación parlamentaria que, al entrar en vigor, permitirá a la región avanzar hacia una Administración "más moderna, accesible y eficiente, con garantías de transparencia, supervisión y protección de los madrileños".

La Comunidad de Madrid prepara también el Gemelo Digital de la región, una réplica digital para mejorar la toma de decisiones, ya que permitirá planificar infraestructuras y nuevos servicios públicos, anticipar necesidades y simular distintos escenarios.

Además, participa en el despliegue de infraestructuras de comunicaciones cuánticas seguras del proyecto europeo EuroQCI y será la sede del futuro primer ordenador cuántico de España, que operará desde la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).