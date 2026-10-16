Ayuso lamenta que se dé más protección a protesta que a "derecho a educación": "No todo el mundo quiere secundar huelga"

Profesores durante una cadena humana frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 15 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este viernes que se dé más protección a la protesta que al "derecho a educación" de los niños y ha subrayado que "no todo el mundo quiere secundar una huelga" y tiene también derecho de poder acudir a las aulas.

Lo ha expresado así en declaraciones a 'esRadio', recogidas por Europa Press, en el marco de la huelga educativa promovida en la Comunidad de Madrid para pedir más recursos para el sector educativo.

"Lamentablemente la legislación no solo es permisiva, sino que incluso llega a dar como mayor protección al derecho a la manifestación y a la protesta que al propio derecho a recibir educación y eso que es universal este derecho, pero a ir a las clases y a respetar que no todo el mundo quiere secundar una huelga", ha enfatizado.

Así, la dirigente regional ha criticado que la legislación en España esté hecha de manera que "el más marrullero, el que más impone y por supuesto el que delinque siempre tiene más apoyo que quien lo sufre", algo que cree que precisa de "reformas profundas", pese a reconocer que el derecho de manifestarse hay que respetarlo.

Si bien Díaz Ayuso ha valorado que ningún profesor puede "meter la mano" en las aulas para "reconducir ideológicamente" a los alumnos ni quitarles "su derecho a seguir estudiando"·

En esta línea, ha afirmado que lo que quieren desde el Gobierno regional es que "impere la cordura" y ha enmarcado esta protesta en el 'otoño caliente' que quieren promover desde la izquierda para que "no haya paz en las calles". "(Pedro) Sánchez ha decidido boicotear Madrid, ha decidido que no haya paz y hacer invivible la vida a la gente", ha señalado.