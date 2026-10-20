Ayuso pregunta por qué se permitió a manifestantes irse de concentración autorizada y critica que se "culpe" a Policía

Manifestantes durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educación, ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado por qué se permitió a los manifestantes de la huelga educativa irse de la concentración autorizada, frente a la Consejería de Educación, hacia el Palacio de Santoña, donde se encontraba ella, y ha criticado que se "culpe siempre" a la Policía de lo ocurrido.

Lo ha afirmado así a través de sus redes sociales después de que la Delegación de Gobierno haya defendido que se "analice" la actuación policial cuando no cumpla con los principios de proporcionalidad y oportunidad, respondiendo así a la petición de sindicatos educativos que han solicitado una investigación por la actuación policial en las concentraciones del lunes.

La presidenta madrileña ha tildado de "vergüenza" al Gobierno por "culpar" a la Policía y ha pedido al mismo que cuente cómo la Delegación permitió a los manifestantes desplazarse "desde donde tenía autorizada la concentración". "Claro que habrá paz en las calles de Madrid: a partir del 29N", ha asegurado.

La Policía tuvo que intervenir y cerrar los accesos del Palacio de Santoña este lunes para garantizar la seguridad de la presidenta madrileña con cargas hacia los manifestantes para despejar la zona y liberar la salida. El comité de huelga aseguró que varias personas resultaron heridas como consecuencia de la actuación policial.