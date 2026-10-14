Bergerot (MM) responde a Ayuso que ella no amenazó "a nadie" y que si no le gusta la huelga de Educación, negocie

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (1 fila, i), durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ella no amenazó "a nadie" cuando advirtió de que "no va a haber paz en las calles" tras el fallecimiento de Maricarmen y le ha recomendado que si no le gusta la huelga de Educación que ha arrancado este miércoles, negocie.

Así lo ha trasladado en redes sociales después de que la presidenta, por el mismo canal, haya censurado este miércoles que se promueva "la primera huelga política" en la educación madrileña "que no respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo".

La mandataria regional ha reprochado que se "amenace" a los madrileños con el 'no habrá paz en las calles de Madrid' en esta huelga, que cuenta "con la complicidad del Gobierno". "Si no quieren paz: ¿qué buscan?", ha incidido.

Este mismo miércoles profesores y alumnos de la educación pública madrileña se han concentrado en las inmediaciones de la Puerta del Sol para reclamar una educación pública "digna" y "de calidad". Entre las tiendas de la acampada por la vivienda, pitidos, aplausos, gritos, carteles y alguna cacerolada, la marea verde de profesores y alumnos se han agrupado para reclamar "más recursos y mejores condiciones laborales.

Asimismo, la mañana de este miércoles ha arrancado con una manifestación en la Universidad Complutense de Madrid donde la Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusadas de delito contra agente de la autoridad. En la misma ha habido cargas policiales que han sido denunciadas por sindicatos educativos como "salvajes".