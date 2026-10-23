Bifurcación de carriles de salida en A-5 a la altura de Illecas pasa a discurrir por ambos lados del futuro túnel

Archivo - Maquinaria y operarios trabajan en la obra de soterramiento de la A5 a la altura del Parque de Atracciones, a 16 de enero de 2026, en Madrid (España). Desde el 15 del presente año, el soterramiento de la A-5 restituye su trazado original al supr - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bifurcación de los carriles de salida existente en el tronco de la autovía A-5 que se sitúa a la altura de la calle de Illescas se modificará y pasarán a discurrir por ambos lados de la futura boca del túnel desde este viernes, 23 de octubre.

El Ayuntamiento de Madrid está ejecutando ya las obras la urbanización, que permitirán acabar en superficie con la barrera que suponía la autovía para los vecinos de los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, del distrito de Latina, separados desde 1968 de Campamento (Latina) y Casa de Campo (Moncloa-Aravaca).

La reorganización temporal desde este viernes permitirá liberar el espacio necesario para ejecutar actuaciones como la reposición de la canalización de agua potable afectada por las obras, así como la construcción del vial definitivo en superficie.

La urbanización a lo largo de los 3,2 kilómetros del Paseo Verde del Suroeste ha comenzado en distintos tramos. Por ahora se actúa en la configuración final de las vías reservadas a los vehículos de la zona, el carril bici, la base de la primera intervención de la M-30 y una zona verde cercana a la pasarela verde ciclista. Todo se ubica en los alrededores de la superficie que da cobijo a la entrada del túnel de tres kilómetros que conectará con la M-30 en la avenida de Portugal.