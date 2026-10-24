El canalla redimido del Tenorio convive con el 'truco y trato' en Alcalá: 40 años en escena y de interés nacional

Archivo - Fran Perea y Luz Valdenebro representa el Don Juan Tenorio de Alcalá de Henares - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un canalla redimido por la fuerza del amor y fantasmas, calabazas, zombies o vampiros del 'truco o trato' conviven al menos durante unas horas por las calles del casco histórico de la ciudad de Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con José Zorrilla como responsable de subir a las tablas su inmortal 'Don Juan Tenorio' desde hace 40 años, un montaje declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Las citas para la edición de 2026 de este espectáculo gratuito serán el sábado 31 de octubre y el 1 de noviembre a las 19.30 horas en el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal, al aire libre, con una ya inmortal escena del sofá entre luces y sombras casando completamente con el ambiente lúgubre de Todos los Santos. La fecha no es casual --es cuando transcurre parte de la obra de José Zorrilla-- ni tampoco el municipio, con cuatro décadas a sus espaldas representando las cuitas del Tenorio, Doña Inés y Brígida.

Fue en los primeros años 80 cuando el Ayuntamiento de Alcalá dio con una idea para posicionar la ciudad en el plano cultural, representar el Tenorio. Cuatro décadas después se ha consolidado como una cita imprescindible de la cultura madrileña, casi formando parte del acervo alcalaíno la ya clásica pregunta '¿no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor?'.

En 2002 la Comunidad declaraba la representación de la obra de Zorrilla en Alcalá de Henares Fiesta de Interés Turístico Regional. En 2018 consiguió escalar hasta convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional, la segunda de las dos, con la Semana Cervantina. que tiene este reconocimiento en el municipio.

JUAN DIEGO, RAFAELA APARICIO, MARIBEL VERDÚ, ISBERT, LARRAÑAGA...

En su primera edición, la de 1984, dieron vida al elenco principal Juan Diego, María José Goyanes y Rafaela Aparicio. Desde entonces, y salvo las excepciones que trajo consigo el Covid durante dos años consecutivos, el Tenorio se ha representando en Alcalá con actores y actrices de la talla de Mary Santpere, Tony Isbert, Amparo Larrañaga, Gracita Morales, Maribel Verdú, Fernando Guillén Cuervo, Ramón Langa, Luis Merlo, Pastora Vega, Lolita Flores, Eva Isanta, Marta Hazas, Aurora Redondo, Jordi Rebellón, Fran Perea, Ginés García Millán, Candela Serrat, Liberto Raval, Juan José Artero, Irene Visedo, Michelle Jenner, Concha Cuetos, Francisco Valladares...

Serán cientos las personas que un año más acudan al periplo de amor y redención del Tenorio y Doña Inés, en esta edición bajo la dirección de Triana Lorite. El Ayuntamiento de Alcalá avanza una puesta en escena "sorprendente a través de un cuento vivo envuelto en música y con una estética muy cuidada que dialoga con el realismo mágico". Darán vida a la obra Rubén de Eguía (Don Juan), Paula Iwasaki (Doña Inés), Antonio Ponce (Don Gonzalo) y Abril Zamora (Brígida).