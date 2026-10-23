CC.OO. prepara acciones legales ante el "bloqueo deliberado" de la Comunidad a la negociación con educadoras infantiles

Archivo - Educadoras infantiles frente a la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid ha denunciado públicamente este viernes la "parálisis deliberada" y el "bloqueo" por parte de la Comunidad y las patronales mayoritarias ante el paro en el sector 0-3 de enseñanza, iniciado el pasado 7 de abril, y ha anunciado que su gabinete jurídico prepara acciones legales contra el Gobierno regional por el incumplimiento de la normativa que obliga a negociar con los comités de huelga.

En rueda de prensa, la secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato, Aida Sanmillán, ha criticado el "caso omiso y silencio administrativo" de la Consejería de Educación ante las reivindicaciones de las educadoras, que sostienen las escuelas desde la "sobrecarga laboral" y la "precariedad", por lo que ha exigido al Ejecutivo autonómico "que asuma su responsabilidad".

Asimismo, Sanmillán ha explicado que, aunque el paro fue promovido en abril por colectivos como la Plataforma 0-3 y CGT, CC.OO. decidió sumar su propia convocatoria formal de huelga en septiembre para "presionar que la negociación llegara a la mesa", frente al argumento de la Consejería sobre la falta de representatividad de los convocantes.

"Tampoco en este caso ha habido ninguna convocatoria ni diálogo en este sentido, ahora que se ha desbloqueado esta situación y la convocatoria ya también incluye a sindicatos que están en la mesa de negociación", ha lamentado.

Por su parte, el secretario del sector de Privada y Servicios Socioeducativos de CC.OO. Madrid, Sergio Revilla, ha asegurado "haber solicitado de manera reiterada y formalmente por todos los cauces" esa negociación, aunque ha señalado que dos patronales minoritarias del sector "sí se han mostrado partidarias" a la misma. "Pero sin la patronal mayoritaria no podemos hacer absolutamente nada", ha criticado.

INCUMPLIMIENTO LEGAL DE LA ADMINISTRACIÓN

Igualmente, CC.OO. Madrid ha recordado que el Real Decreto-ley de 1977 y jurisprudencia reciente obligan a la administración y a las empresas a convocar al comité de huelga en un plazo máximo de 48 horas tras formalizarse el paro. Por ello, ante la falta de diálogo, han insistido en que su gabinete jurídico ultima las acciones legales correspondientes.

"La Comunidad se está saltando la normativa. El problema es que la justicia es lenta, entonces lo suyo sería que respondan ante la ley sin necesidad de tenerles que llevar a los tribunales", ha recalcado Sanmillán. Además, ha advertido al Gobierno regional de que también denunciarán si se llega a "cualquier tipo de acuerdo" con los sindicatos profesionales dejando fuera de la negociación a los sociolaborales, al tratarse de algo "completamente ilegal".

"LA COMUNIDAD BUSCA DESGASTAR A LAS TRABAJADORAS"

El sindicato denuncia que la Consejería de Educación, con Mercedes Zarzalejo a la cabeza, busca desgastar a las trabajadoras mediante el "silencio administrativo" y la dilación constante desde el 7 de abril, con el objetivo "agotar" a las profesionales mediante la presión económica. "Quieren que se agoten, que no puedan mantenerse, que no puedan continuar en las calles. Porque al final están perdiendo dinero. Pero no lo van a conseguir", ha indicado Revilla.

Frente a esto, el CC.OO. Madrid ha reiterado que no se trata de una "huelga política", sino de una herramienta legítima para alcanzar acuerdos concretos y "garantizar la dignidad del sector". Asimismo, han afeado al Ejecutivo madrileño que "eluda su responsabilidad" escudándose en el modelo de gestión indirecta, "cuando es la propia administración la que fija unos pliegos y prórrogas que congelan los salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional".