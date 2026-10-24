Centenares de familias protestan frente a la Consejería de Educación en apoyo a la huelga: "¡Zarzalejo, siéntate!"

Concentración de familias en apoyo a la huelga educativa - EUROPA PRESS

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centenares de padres y madres de alumnos de la educación pública madrileña han tomado este sábado la calle de Alcalá en la capital, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, para protestar en apoyo a la huelga de docentes y pedir a la consejera, Mercedes Zarzalejo, que se siente a negociar con los sindicatos.

Entre silbatos, golpes de cacerola y palmadas, las familias, vistiendo el característico color verde de la causa, han entonado cánticos como "La profe luchando también está enseñando" o "Nada, nada, nada para la privada", al mismo tiempo que han dejado ver carteles con lemas como "Nuestros hijos, nuestra educación, nuestra lucha" y "Sin educación no hay futuro".

Los profesionales de la enseñanza pública no universitaria en la región comenzaron el pasado 14 de octubre una huelga con carácter indefinido, con la que reivindican, entre otras cuestiones, una reducción del horario lectivo, bajada de ratios, ampliación de plantillas y equiparación salarial con otras regiones, denunciando la falta de inversión por parte del Gobierno regional.

Por su parte, Zarzalejo sostiene que la bajada de ratios que piden implicaría que "280.000 alumnos perdieran su plaza", y ve "inasumibles" los gastos que supondrían estas reivindicaciones. Asimismo, ha insistido en que "ya" está sentada con los sindicatos en las mesas de negociación, recordando que desde el mes de septiembre negocian la carrera profesional que, a su juicio, recibieron de buena manera.

"SU LUCHA ES NUESTRA LUCHA"

En este sentido, cerca de 300 Asociaciones de Madres y Padres y Asociaciones de Familias del Alumnado de la escuela pública de la región han suscrito esta semana un manifiesto de apoyo "firme y decidido" al paro educativo, y han llamado a secundar las manifestaciones convocadas por el profesorado madrileño en defensa de la educación pública y mejoras laborales. "Su lucha es nuestra lucha", remarcan.

Además, han subrayado que la educación de sus hijos y familiares depende en gran medida del "compromiso, la dedicación y el esfuerzo diario" de sus docentes, que sufren "dificultades" en su día a día para el ejercicio de su profesión "en unas aulas cada vez más exigentes, con ratios excesivas, falta de recursos, sobrecarga burocrática y una atención a la diversidad que demasiadas veces descansa sobre la voluntad y el esfuerzo personal del profesorado".

En declaraciones a Europa Press durante la concentración de este sábado, Diana, maestra de primaria y madre de una estudiante de la Universidad Complutense de Madrid y de un niño con necesidades especiales también usuario de la enseñanza pública, ha asegurado que "hay pocos apoyos" y que se necesitan "más recursos humanos y materiales".

"Veo cómo se deterioran incluso los edificios, y el tema de las ratios es fundamental, que haya menos alumnos por clase. Es que eso puede caber en la cabeza de cualquiera, que se recibiría más atención por parte del profesorado si hubiera menos alumnos por aula. O sea, que son cosas que yo creo que no son tan difíciles de entender. Mi hijo, por ejemplo, no tiene los apoyos que necesitaría", ha señalado.

Finalmente, el portavoz de la Confederación de AMPAs, AFAs y Fampas de la Comunidad de Madrid (Confapa), Fernando Mardones, ha insistido en pedir al Ejecutivo autonómico que "escuche a los sindicatos y empiece a negociar, como en cualquier proceso de huelga reconocido por la Constitución".

"Esto no es una huelga política ni partidista, es una huelga que viene trabajando ya desde antes del verano, que ha coincidido con el contexto de la vivienda, con el contexto de las elecciones de noviembre, con el contexto de la huelga general del 11 de noviembre, pero en principio esto viene de atrás, viene de hace mucho tiempo. Y queremos que la Consejería se siente, la Comunidad de Madrid se siente y escuche al profesorado y también a las familias", ha añadido.