El centro de menores extranjeros de Pinto cerrará el 31 de enero por no cumplir con la normativa municipal. - AYUNTAMIENTO DE PINTO

PINTO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de acogida para menores extranjeros no acompañados de Pinto cerrará definitivamente el 31 de enero después de que la entidad privada encargada de su gestión haya comunicado al Ayuntamiento que no puede realizar las adaptaciones exigidas por la normativa municipal para desarrollar esta actividad.

El regidor en funciones, Fran Pérez, ha defendido la actuación del Gobierno local y ha asegurado que el Consistorio ha puesto fin a una situación irregular. Al mismo tiempo, ha criticado la gestión del Ejecutivo central y ha denunciado la "utilización mercantilista" de los menores y la "privatización encubierta" de estos servicios.

La empresa gestora, a la que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones encomendó la atención de los menores, ha presentado la documentación ante el Consistorio en la que reconoce su imposibilidad de adecuar el inmueble a los requisitos urbanísticos y de actividad asistencial.

Esta circunstancia supondrá el cese de funcionamiento en la fecha anunciada de un centro que abrió en marzo de este año en un chalet de unos 350 metros cuadrados situado en una zona residencial de la localidad.

El Consistorio supo de su existencia a través de los vecinos, que les informaron que acogía a "una decena de menores extranjeros no acompañados", sin que el Gobierno central hubiera comunicado previamente la apertura ni solicitado las autorizaciones municipales correspondientes.

A raíz de esta situación, los servicios municipales examinaron la compatibilidad del uso del inmueble con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El planeamiento permite destinar viviendas a determinados usos residenciales especiales, entre ellos pequeñas residencias de hasta diez habitaciones y centros de acogida o de atención social, pero exige una autorización expresa previa.

Además, constataron que no se había solicitado licencia ni autorización para desarrollar la actividad asistencial, por lo que se requirió a la entidad gestora la documentación necesaria para comprobar si el inmueble reunía las condiciones exigidas.

El cierre se produce después de que haya concluido el plazo concedido por el Ayuntamiento y la propia entidad haya comunicado que no puede acometer las adaptaciones requeridas.