Los Cerros culmina la inscripción registral de parcelas y avanza para la construcción de más de 3.000 viviendas

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MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo urbanístico de Los Cerros, en el sureste de la capital, ha completado la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes de su reparcelación y avanza así para poder empezar a construir las más de 3.000 viviendas de la primera etapa del ámbito.

En concreto, la inscripción registral supone la culminación del proceso de transformación jurídica de las fincas originales en las parcelas resultantes previstas por la ordenación urbanística, así como la asignación formal de la titularidad y los aprovechamientos correspondientes a cada propietario.

La culminación de la inscripción registral del proyecto de reparcelación, aprobado de forma definitiva el pasado mes de enero por el Ayuntamiento, junto con la autorización de la simultaneidad de las obras de urbanización y edificación de la primera etapa, permite así avanzar en la construcción de las nuevas viviendas.

En un comunicado, ha subrayado que este trámite consolida jurídicamente el ámbito y abre una nueva fase del desarrollo con la asignación formal, desde el punto de vista registral, de las parcelas finalistas. Además, posibilita el acceso a la financiación por parte de los actores intervinientes y la puesta en marcha de la construcción de las más de 3.000 viviendas de la primera etapa, una de las piezas fundamentales del desarrollo.

Este paso permite que los propietarios y las empresas promotoras puedan avanzar en sus proyectos. En particular, posibilita que las promotoras puedan continuar con sus procesos de financiación con las entidades bancarias y preparar el inicio de las obras de edificación de las promociones residenciales y la materialización progresiva del nuevo barrio.

De este modo, acerca el proyecto a una de sus siguientes etapas como es el inicio progresivo de las obras de edificación y la pronta construcción de las viviendas del nuevo barrio verde de Madrid.

En conjunto, Los Cerros contará con 4,7 millones de metros cuadrados de superficie y una capacidad para 16.324 viviendas, de las que más del 50% tendrá algún régimen de protección.

La primera etapa abarca una superficie residencial de aproximadamente 56 hectáreas, es decir, más de medio millón de metros cuadrados, y contará con 8,2 hectáreas de zonas verdes integradas en el tejido urbano.A este espacio se suma el entorno natural del Cerro de la Herradura, con cerca de 30 hectáreas adicionales.

En esta primera fase se desarrollarán cerca de 396.000 metros cuadrados de edificabilidad, lo que permitirá la construcción de más de 3.000 viviendas destinadas a acoger a una población estimada de 12.000 habitantes.

En total, el desarrollo urbanístico reserva además 550.650 metros para usos terciarios y comerciales y más de 4 millones de metros cuadrados de suelo destinado a cesiones públicas para redes locales, generales y supramunicipales.

De este modo se permitirá la implantación de equipamientos y servicios públicos, entre ellos colegios, centros de salud y espacios deportivos, además de contribuir a la generación de más de 15.000 puestos de trabajo a lo largo de la ejecución del proyecto.

Asimismo, el ámbito dispondrá de 1,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes, una superficie superior a la del Parque del Retiro. El proyecto contempla así la plantación de más de 7.000 árboles y 100.000 arbustos y la reforestación de 2.500 ejemplares.

Ubicado en el sureste de Madrid, entre Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares, Los Cerros se conecta directamente con la M-45, la R-3 y la M-203 y contempla su integración con la red de transporte público mediante autobuses de acceso rápido (BRT) y líneas de la EMT.